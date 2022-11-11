Сроки назвал руководитель Росрыболовства
Промышленный вылов байкальского омуля планируют разрешить с 2025 года. Сроки назвал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. А уже в следующем году планируют разрешить любительский вылов эндемика.
- Мы в разы увеличили воспроизводство байкальского омуля. Наука по итогам мониторинговых исследований давала сначала более позитивные прогнозы, сейчас они чуть скорректированы. Несмотря на это, в следующем году мы открываем небольшой объём для любительской рыбалки, - сообщил Илья Шестаков.
По его словам, на следящий год запланированы дополнительные исследования, и по их итогам будет получен более точный прогноз.
- Пока мы ориентируемся на 2025 год (открытие промышленного вылова). Но если мы увидим положительные данные, конечно, мы сделаем это раньше, понимая социальную значимость байкальского омуля для регионов, - подытожил глава Росрыболовства.
Запрет на вылов байкальского омуля действует с 1 октября 2017 года. Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одного хвоста байкальского омуля (независимо от его массы) в период нереста составляет 7 280 рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что будет разрешён любительский лов омуля на удочку, стало известно в конце сентября. Ограничение по количеству улова – 5 кг омуля в сутки на одного рыбака. Также строго регулируется размер выловленного омуля, он должен быть больше 20 см. Рыба меньше выпускается назад в озеро в живом виде с наименьшими повреждениями.
Байкальский эндемик жителям можно будет ловить на удочку в четырёх рыбопромысловых районах на Байкале в определённые сроки. Подробнее – здесь.
Промышленный вылов байкальского омуля хотят разрешить в 2025 году
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