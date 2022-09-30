В Бурятии назвали места, где разрешат любительский лов омуля

В сутки одному рыбаку можно поймать не более 5 кг рыбы
Как сообщал «Байкал-Daily», минсельхоз России утвердил обновлённые правила вылова байкальского омуля, согласно которым разрешён любительский лов омуля на удочку – но только в определённые сроки и в установленных правилами местах.
Приказ № 463 разрешает любительский лов байкальского омуля в летний период. Зимой такой лов омуля со льда уже разрешён, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода России.
- Зарегистрированы правила рыболовства. Те, которые долго ждали. Глава Бурятии очень за них выступал, чтобы разрешить рыбакам-любителям в летний период ловить омуль. Также работаем над приложением для рыбаков, чтобы они могли знать, где можно ловить, какими орудиями, чтобы не было нарушений по незнанию, - рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
Итак, байкальский эндемик можно будет ловить в четырёх рыбопромысловых районах на Байкале:
В Северо-Байкальском районе вылов омуля разрешён с 15 по 30 июня на участках:
- от мыса Онокочанский до мыса Красный Яр;
- участок «Нижнеангарск».
В Баргузинском районе порыбачить на омуля можно будет с 20 июня по 5 июля на участке:
- от мыса Холодянки до местности «Вторая вышка».
В Прибайкальском районе с 1 по 15 июля на участках:
- Горячинск – Безымянка;
- Гремячинск – мыс Рассыпной.
В Южно-Байкальском районе Иркутской области с 1 по 15 июля на участке:
- Мурино – Утулик.
Точные границы рыбных участков можно уточнить в приказе № 463.
Этот закон фактически начнет работать со следующего года. Рыбаки-любители теперь могут ловить омуль как с берега, так и с лодки удочками и спиннингами всех типов, систем и наименований с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях вылова на одного гражданина.
Ограничение по количеству улова – 5 кг омуля в сутки на одного рыбака. Также строго регулируется размер выловленного омуля, он должен быть больше 20 см. Рыба меньше выпускается назад в озеро в живом виде с наименьшими повреждениями.
Кроме того, министр сельского хозяйства Галсан Дареев рассказал об увеличении площади участков для зимнего лова:
«Также были расширены рыболовные участки для зимнего лова со льда. Сейчас в них входят целиком Баргузинский, Чевыркуйский заливы, северная часть Байкала. Другие участки также были увеличены. Их границы можно посмотреть все в том же приказе. Рыба постоянно перемещается, и ранее установленная площадь участков не позволяла полноценно порыбачить».
В Бурятии назвали места, где разрешат любительский лов омуля
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