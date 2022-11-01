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Каждый четвёртый дальневосточник тратит основную часть зарплаты за неделю

Каждый четвёртый дальневосточник тратит основную часть зарплаты за неделю
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Тех, кто никогда не тратит зарплату целиком даже за месяц, больше всего среди управленцев и топ-менеджеров

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работающих россиян и узнала, как быстро они тратят основную часть зарплаты, а также в каких профессиональных сферах и регионах больше «экономных» работников.

24% работающих жителей Дальнего Востока признались, что тратят основную часть своей зарплаты за неделю. Ещё 22% опрошенных ответили, что заработка чаще всего хватает на пару недель, 14% - на три недели, а 19% - на месяц. Пятая часть (20%) жителей ДФО отмечает, что никогда не тратят зарплату так быстро.

По доле сотрудников, которые тратят большую часть зарплаты за первую неделю, Дальний Восток занимает шестое место среди федеральных округов страны. В среднем по России основную часть зарплаты в первую неделю тратят 21% сотрудников.

В профессиональном разрезе быстрее всех тратят свою заработную плату рабочий персонал (30% из них расходуют большую часть денег за неделю), а также госслужащие и специалисты по безопасности (по 27%). Тех, кто никогда не тратит зарплату целиком даже за месяц, больше всего среди управленцев и топ-менеджеров (36%), сотрудников ИТ-сферы (30%), а также среди строителей (27%).

- Интересно, что быстрее всех основную часть зарплаты тратят сотрудники в возрасте 35-44 лет (только 22% из них удается сэкономить и не израсходовать все деньги за месяц). Самые экономные в этом смысле - сотрудники в возрасте от 55 лет. Среди них 34% ответили, что никогда не тратят зарплату так быстро (за месяц и меньше), - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елизавета Илюшина.

При этом 51% дальневосточников считают еду своей самой большой статьей расходов. На втором месте среди затрат оказались коммунальные расходы (32%), на третьем – аренда жилья и ипотека (28%). Кроме того, 20% респондентов включают в свои основные статьи выплату не ипотечного кредита, 17% – траты на детей, 10% – траты на автомобиль или транспорт.  
заработная плата

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