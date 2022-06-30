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Улан-удэнский ипподром отремонтируют нескоро

Улан-удэнский ипподром отремонтируют нескоро
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуацию с ипподромом объяснил глава Бурятии

Ипподром на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ отремонтируют нескоро из-за высокой стоимости работ и невысокой загруженности объекта. Об этом сообщил сегодня на сессии Народного Хурала глава Бурятии Алексей Цыденов. Вопрос о судьбе ипподрома задал ему депутат Тумэн Дондоков.

Глава Бурятии пояснил, что минимальная стоимость ремонта ипподрома, по ценам двухлетней давности, составляет 300 миллионов. Полная же реконструкция обойдётся порядком в миллиард рублей.

- Мы не торопимся его задействовать, поскольку скачки два раза в год на Сурхарбан или на День табунщика – это пока не самое приоритетное. Мы понимаем, что ипподром нужен, это, по сути место народного гуляния. Но при таком масштабе финансирования и при очень редком использовании – мы пока не спешим, - ответил Алексей Цыденов.

Но выход всё же есть. Глава республики сообщил, что уже отработан механизм с Минсельхозом страны и АО «Российские ипподромы», как взять ипподром в управление республики. Один из вариантов – через совместное предприятие. Но поскольку проект слишком дорогой и использовать площадку будут редко – это «не самая приоритетная задача», вновь отметил Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году ипподром освободили от уплаты налогов. Соответствующее решение было принято на сессии Улан-Удэнского горсовета. Сумма выпадающих доходов за год составит более 1,7 миллионов рублей, а за пять лет эта цифра приблизится почти к девяти миллионам. 

В этом году конные скачки в рамках Сурхарбана вновь проводились в Иволгинском районе, на ипподроме дацана. Многие горожане уже и забыли, что в 90-е скачки проходили на Верхней Берёзовке и собирали огромное количество зрителей.

ипподром

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