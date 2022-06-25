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25 июня

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В Бурятии Сурхарбан открылся конными скачками

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первый соревновательный день Сурхарбана прошёл на ипподроме Иволгинского дацана. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж

В пятницу, 24 июня, в Бурятии стартовал первый день долгожданного культурно-спортивного праздника «Наадан-Сурхарбан» (0+). Он проходит после двухлетнего перерыва, когда соревнования вынужденно не проводили из-за ковидных ограничений.

По традиции, Сурхарбан стартовал с конных скачек на ипподроме Иволгинского дацана. Состязались 84 наездника на 84 лошадях различных пород. В этом году количество дистанций увеличили с шести до десяти.

- В этом году совместили быстрые и длинные скачки. На длинных у нас выступали бурятская порода лошадей, потому что они более выносливые. А полукровки, наоборот, – на коротких. По просьбе наших коноводов мы решили совместить. В итоге, мы людей порадуем и коневодов поддержим. Хочу поблагодарить наши районы, которые сегодня отправили своих представителей. 84 лошади сегодня. Не так много, но уже что-то. Будем дальше развивать и увеличивать число участников. Потому что только один Закаменский район может до 400 всадников выставить. Для этого их надо субсидировать, но к этому мы придём в любом случае, - рассказал зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.

Абсолютный победитель конных скачек получит денежный приз в размере 60 тысяч рублей.

Все остальные виды соревнований пройдут в субботу, 25 июня, с 9 утра на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Участники будут состязаться в гиревом спорте, разбивании хребтовой кости, бурятских шахматах шатар, стрельбе из национального лука и национальной борьбе бухэ барилдаан.

- Сурхарбан - это всеми любимый праздник, который мы ждали. Разгар лета, праздник, соревнования, насыщенная культурная программа, что может быть лучше для проведения выходного дня. Во второй день Сурхарбаана ждём всех на Центральном стадионе, где каждый найдёт занятие по душе и просто хорошо проведёт время с семьей, детьми и друзьями, - обратился министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.


Сурхарбан спорт

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