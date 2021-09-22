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Улан-удэнский ипподром освободили от уплаты земельного налога

Улан-удэнский ипподром освободили от уплаты земельного налога
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сумма выпадающих доходов за год составит более 1,7 миллионов рублей

На очередной сессии Улан-Удэнского горсовета приняли проект, предлагающий освободить от земельного налога организации коневодства на пять лет. Принятая инициатива в столице Бурятии коснётся республиканского ипподрома на Верхней Березовке.

Сумма выпадающих доходов за год составит более 1,7 миллионов рублей, а за пять лет эта цифра приблизится почти к девяти миллионам.

Руководство ипподрома на Верхней Берёзовке рассчитывает направить сэкономленные деньги на модернизацию коневодства и ремонт объекта.

- Учредители ипподрома находятся в городе Москве. Они вышли с инициативой в правительство республики и будут модернизировать наш ипподром. Правительство вышло к городу, на депутатов, чтобы мы освободили от налога. Надеемся, со следующего года ипподром начнут строить и модернизировать, - рассказала председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского горсовета Долгор Норбоева.

- Ипподром будет передан в будущем в АО «Дирекция спортивных сооружений» и в модернизацию будут вливаться республиканские средства. Сроков не было, просили полностью освободить от налогов, потому что налог был семь тысяч рублей, а стал миллион. Это в связи с кадастровым изменением. С депутатами внесли срок пять лет, чтобы за пять лет его модернизовали, а в будущем мы получали также прибыль с ипподрома, - добавил заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов.

Кроме этого, на сессии был принят проект, обязующий бизнесменов благоустраивать прилегающую территорию, а также особый регламент, который будет регулировать процесс обрезки деревьев. 

- Все организации, независимо от формы собственности и видов деятельности, чтобы они использовали те же правила в подрезке деревьев, какие использует городской лесхоз. Остальное, это изменение и усиление ответственности владельцев за содержание прилегающей территории, в том числе к магазинам. За исключением ИЖС. Граждан это не касается, а касается это, в первую очередь, владельце компаний, - отметил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.     
ипподром ГорсоветУУ

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