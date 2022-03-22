Глава минсельхоза Бурятии о санкциях: «Ещё один стимул для развития собственной продукции»

Галсан Дареев прокомментировал выступление президента на совещании по мерам социально-экономической поддержки регионам



Зампред правительства Бурятии – министр сельского хозяйства Галсан Дареев рассказал, что санкции и геополитическая ситуация приведут к развитию производства местных товаров агропромышленного комплекса (АПК). Дареев прокомментировал выступление президента Владимира Путина на совещании по мерам социально-экономической поддержки регионам.



- 6 марта президент нашей страны Владимир Путин на совещании по мерам поддержки регионов сделал ряд заявлений по социальной и экономической жизни страны. Президент России затронул вопросы защищенности граждан на фоне последних изменений, связанных с внешними санкциями против России. Наша экономика, государственный бюджет, частный бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические, национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, должны только мобилизовать нас – вот на что мы должны сами себя настроить, нацелить на достижение ощутимых результатов в интересах граждан, - подчеркнул глава минсельхозпрода Бурятии.



«Все национальные проекты работали, работают и будут работать», - подчеркнул Дареев. Так, в сельском хозяйстве Бурятии по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» уже четвёртый год работает грант «Агростартап», где начинающие фермеры могут воплотить самые интересные идеи и нововведения в АПК Бурятии.



- Государство сегодня реализует как никогда большой ряд проектов, призванных помочь фермерам развить свой собственный бизнес в сельском хозяйстве – гранты «Агростартап», «Семейная ферма», «Агропрогресс» и грант на развитие материально-технической базы СПОКов, - перечислил Галсан Дареев. – Кстати, приём заявок на гранты стартуют уже 24 марта!



Также в текущем году минсельхозпрод Бурятии рассматривает вопрос поддержки личных подсобных хозяйств, через программу самозанятости. ЛПХ могут получить поддержку став членами СПОК,



- Минсельхоз сейчас развивает сельхозкооперацию в каждом районе. Кооперативы будут заниматься закупом молока, картофеля, овощей и другой сельхозпродукции у населения. Будем направлять дополнительные ресурсы на поддержку сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Во всей этой ситуации у жителей Бурятии, как и у всех жителей страны наметился ещё один стимул для производства собственной сельхозпродукции, насыщения внутреннего рынка отечественными продуктами, импортозамещения, что напрямую будет влиять на повышения доходов сельского населения! – заявил Галсан Дареев.



