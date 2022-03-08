В Бурятии рассказали об отличиях мужчин и женщин на рынке труда

Зарплата в ушедшем году чаще росла у мужчин
Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала опросы соискателей из Бурятии за последние полгода и выяснила, как отличается поведение мужчин и женщин на рынке труда.
1. Женщины чаще мужчин испытывают стресс на работе: с этим регулярно сталкиваются 55% соискательниц. Среди мужчин такой ответ дали только 39%. При этом 11% мужчин вообще никогда не испытывали стресс на работе, а вот среди женщин таких всего 5%.
2. Благодаря переходу на удалённый формат занятости 56% женщин сократили свои расходы на одежду и обувь, среди мужчин таких оказалось меньше – 41%. В то же время 79% женщин стали меньше тратить на транспорт, в то время как среди мужчин таким могут похвастаться только 70% опрошенных.
3. Женщины чаще ходят на корпоративы: только 15% представительниц прекрасного пола их никогда не посещают, среди мужчин таких 25%. Кроме того, только 30% женщин признались, что в целом не любят корпоративы, среди мужчин таких на 9% больше.
4. В 2021 году зарплата чаще росла у мужчин: 30% сообщили об увеличении, 25% - об уменьшении. Среди женщин о росте зарплаты рассказали 23%, а о падении – 26%.
5. Работать только четыре дня в неделю мечтают 28% женщин и 33% мужчин. Интересно, что график работы 6/1 вполне устроил бы 42% женщин, а вот среди мужчин на такой вариант в теории согласны только 34%.
6. Идеальным отдыхом от работы женщины обычно называют путешествия в другие города и страны (62%), а мужчины – выезд на природу (56%).
7. Местоположение компании при выборе работы для женщин играет большую роль (30%), чем для мужчин (20%). Интересно и то, что необходимость постоянно ездить в офис и полный рабочий женщин обычно отталкивают от вакансий чаще, чем мужчин (14% против 9%).
8. 30% женщин позитивно относятся к современным феминитивам (блогерка, докторка, директорка, редакторка, депутатка, психологиня и пр.), среди мужчин таких в два раза меньше (15%).
9. Женщины заметно чаще мужчин верят в приметы и суеверия, связанные с работой: 43% против 26%. Любопытно, что у 10% женщин и 7% мужчин есть талисман, который обеспечивает карьерный рост или является залогом успешной сделки.
10. Средняя ожидаемая заработная плата, указанная в резюме женщин из Бурятии, составляет около 30 тысяч рублей. Мужчины в среднем претендуют на 50 тысяч.
В Бурятии рассказали об отличиях мужчин и женщин на рынке труда
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