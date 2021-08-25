Чтобы получить минимальную ставку, надо подтвердить доходы
Снижены ставки по льготной дальневосточной ипотеке, которая изначально была 2%. Теперь льготная программа для покупки жилья доступна по ставке от 0,4%.
- Минимальная ставка в размере 0,4% доступна для клиентов, подтверждающих доходы и занятость с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Она заказывается через сотрудника банка, - сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.
Дальневосточная ипотека под 2% начала действовать в Бурятии в конце 2019 года. Затем ставка снизилась до 0,9% годовых.
- В программе могут принимать участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие несовершеннолетнего ребенка, а также участники программы «Дальневосточный гектар». Ещё есть одна категория клиентов, которые смогут воспользоваться дальневосточной ипотекой – «Участник программы повышения мобильности трудовых ресурсов» – это граждане РФ, переехавшие на работу из других регионов в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в субъекты РФ, входящие в состав Дальневосточного федерального округа, - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Впрочем, в Бурятии уже давно констатировали, что льготная программа кредитования привела к росту цен на жильё. Сперва значительно подорожали новостройки, а за ними и «вторичка». При этом рост цен опережает рост доходов населения, так что общая доступность жилья для населения Бурятии упала.
В Бурятии ставка по дальневосточной ипотеке упала до 0,4%
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