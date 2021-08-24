В Бурятии решили вдвое сократить уровень бедности

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

В республике утвердили специальную программу по борьбе с бедностью



В республике утвердили программу «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на территории Бурятии». Соответствующее постановление правительства Бурятии подписано 20 августа.



Цель программы – снизить долю граждан с доходами ниже прожиточного минимума к 2030 году в два раза.



«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития на период до 2030 года», в целях выработки эффективных мер, направленных на снижение уровня бедности, правительство Республики Бурятия постановляет утвердить региональную программу «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума», - говорится в документе.



Координаторы здесь – минэкономики и минсоцзащиты Бурятии. Сводную информацию о ходе реализации программы будут представлять главе Бурятии ежегодно.



Из анализа текущей ситуации, приведённого в приложении к документу, следует, что в Бурятии реальные располагаемые денежные доходы начали снижаться в 2016 году (на 6,4%). В последующие годы падение продолжилось.



Также из документа выяснилось, что динамика изменения величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за 2019 год (от 110,9% до 108,4%), отражающая рост цен на жизненно необходимые продукты, недостаточно компенсируется темпами роста заработной платы.



«При этом уровень заработной платы в республике является самым низким среди 10 регионов ДФО», - говорится в документе.



Ниже прожиточного минимума



Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в Бурятии по данным за 2018 год составляет 176,5 тысяч человек (17,9% ко всей численности населения республики).



В 2019 году проводился социологическое исследование по реальному уровню и структуре бедности населения. Тогда было опрошено около 100 тысяч человек во всех районах.



- По результатам социологического исследования выявлено, что у 24,1% населения среднедушевой доход ниже уровня прожиточного минимума. При этом 20,8 % населения оценивают свой среднедушевой доход в диапазоне 11,3 - 15 тыс. рублей, т.е. фактически балансируют на границе бедности. К среднему классу по уровню дохода можно отнести 42% населения. И только 13,3% оценивают свой среднедущевой доход в размере выше 30 тыс. рублей, - сообщается здесь.



При исследовании фактически все респонденты указали, что собственное подсобное хозяйство является средством обеспечения жизни для большинства жителей Бурятии.



Решение задач по снижению бедности будет проводиться с помощью госпрограмм Бурятии за счёт федерального и регионального бюджетов. Реализация программы разделена на три части до 2030 года.





