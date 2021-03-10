Длина трубопроводов превысит 8 километров
В Улан-Удэ в посёлке Верхняя Берёзовка построят сети водоснабжения, сообщила пресс-служба минстроя Бурятии.
Проект предполагает закольцовку существующих сетей в ИЖС микрорайона Верхняя Берёзовка до отворота на Этнографический музей. Также предусматривается перенос водовода, обеспечивающего водой здание средней школы № 64 и частичный демонтаж сетей водоснабжения по улице Сосновая.
Общая строительная длина трубопроводов составит 8773 метров.
Сети водоснабжения будут прокладываться по застроенной территории, на глубине 4,1 метра от поверхности земли. В местах с особо стеснёнными условиями прокладка будет вестись методом горизонтально-направленного бурения без повреждения грунта.
По расчётам проектировщиков, расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение микрорайона составит более 1500 м3 в сутки. Кроме того, учтён расход воды на полив в объёме 430 м3 в сутки. Кроме того, в случае пожаротушения расход воды составит 15 литров в секунду.
В минстрое заявили, что по расчётам, проектные решения «приняты с максимальным смягчением негативных процессов для природы».
Проект водовода на Верхней Берёзовке разработала проектная организация «Антарктида» по заданию муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик». Инженерные изыскания выполнил «Бурятгеопроект».
В Улан-Удэ проведут воду на Верхнюю Берёзовку
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