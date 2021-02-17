Новостью обрадовал Алексей Цыденов
Лоукостер «Победа», которому предвещали уход из Бурятии, остаётся на маршруте. Об этом сообщил 17 февраля на своей странице глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Авиакомпания Победа остается в Улан-Удэ! Сохранят четыре рейса в неделю на период до октября», - написал глава.
Подписчики Алексея Цыденов делятся, что это «отличные новости». «Это очень хорошо», «Ура! Это здорово!», «Отлично», - оставляют комментарии пользователи.
О том, что «Победа» может прекратить полёты в регионы Дальневосточного федерального округа, сообщили на прошлой неделе «Известия» со ссылкой на свои источники. Отмечалось, что возможный отказ от полётов «Победы» связан с выделением субсидий по полётам в ДФО только одному перевозчику. «Известия» так цитировали свой источник: «Нецелесообразно выполнять рейсы в Улан-Удэ, когда на этом маршруте летают всего две авиакомпании («Победа» и S7), одной из которой будут субсидировать перевозку — 9,2 тыс. рублей за каждого пассажира (независимо от цены, по которой реализуется авиабилет, перевозчик всё равно получает эту сумму), а другой — нет».
Уже была приостановлена продажу билетов «Победой» из Москвы в Улан-Удэ на даты в конце марта и позже, что фиксировалось в системе бронирования авиакомпании.
То, что угроза лишиться лоукостера и остаться с одним монополистам по маршруту Улан-Удэ – Москва, реальна, подтвердил на следующий день зампред правительства Евгений Луковников. Он поделился, что «мы продумываем разные варианты, чтобы удержать «Победу».
Лоукостер «Победа» зашёл в Бурятию осенью 2017 года. Практически каждый рейс с первых дней был заполнен на 100%. Учитывая высокий спрос, в 2018 году «Победа» стала выполнять полёты в Бурятию ежедневно.
Сейчас на авиамаршруте Улан-Удэ – Москва остались два перевозчика – «Победа» и S7.
«Победу» удалось удержать в Бурятии
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 17.02.2021
Новостью обрадовал Алексей Цыденов
Экономика, 17.02.2021
В соседней Иркутской области наблюдается дефицит топлива
Экономика, 10.02.2021
Разработка заброшенного рудника началась в Окинском районе
Экономика, 07.02.2021
Бурятия в числе двух регионов ДФО, где объёмы промышленного производства не снизились, а выросли
Среднюю ипотечную ставку в Бурятии назвал Центробанк
Об этом сообщил Бурятстат
Министр строительства Бурятии рассказал о работе в 2020 году
Экономика, 04.02.2021
Волки стали в два-три раза чаще выходить в населённые пункты
Экономика, 04.02.2021
К соглашению о сдерживании цен присоединились четыре торговые сети
Экономика, 03.02.2021
Последний раз дорогу здесь ремонтировали несколько десятков лет назад
Экономика, 03.02.2021
Эксперты раскрыли, представители какие профессий берут больше всех микрозаймов в Бурятии
В зоне возможного затопления живёт более 48 тысяч человек
Работы планируется завершить до 1 октября
В первую очередь для этого нужно больше водителей трамвая
Экономика, 01.02.2021
По мнению руководства аэропорта, прежний зал был темноват