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«Победу» удалось удержать в Бурятии

«Победу» удалось удержать в Бурятии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Новостью обрадовал Алексей Цыденов

Лоукостер «Победа», которому предвещали уход из Бурятии, остаётся на маршруте. Об этом сообщил 17 февраля на своей странице глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Авиакомпания Победа остается в Улан-Удэ! Сохранят четыре рейса в неделю на период до октября», - написал глава.

Подписчики Алексея Цыденов делятся, что это «отличные новости». «Это очень хорошо», «Ура! Это здорово!», «Отлично», - оставляют комментарии пользователи.

О том, что «Победа» может прекратить полёты в регионы Дальневосточного федерального округа, сообщили на прошлой неделе «Известия» со ссылкой на свои источники. Отмечалось, что возможный отказ от полётов «Победы» связан с выделением субсидий по полётам в ДФО только одному перевозчику. «Известия» так цитировали свой источник: «Нецелесообразно выполнять рейсы в Улан-Удэ, когда на этом маршруте летают всего две авиакомпании («Победа» и S7), одной из которой будут субсидировать перевозку — 9,2 тыс. рублей за каждого пассажира (независимо от цены, по которой реализуется авиабилет, перевозчик всё равно получает эту сумму), а другой — нет».

Уже была приостановлена продажу билетов «Победой» из Москвы в Улан-Удэ на даты в конце марта и позже, что фиксировалось в системе бронирования авиакомпании.

То, что угроза лишиться лоукостера и остаться с одним монополистам по маршруту Улан-Удэ – Москва, реальна, подтвердил на следующий день зампред правительства Евгений Луковников. Он поделился, что «мы продумываем разные варианты, чтобы удержать «Победу».

Лоукостер «Победа» зашёл в Бурятию осенью 2017 года. Практически каждый рейс с первых дней был заполнен на 100%. Учитывая высокий спрос, в 2018 году «Победа» стала выполнять полёты в Бурятию ежедневно.

Сейчас на авиамаршруте Улан-Удэ – Москва остались два перевозчика – «Победа» и S7.


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