На сегодня авиакомпания ещё не прекратила вылеты
Власти Бурятии хотят удержать авиакомпанию «Победа» на маршруте Москва-Улан-Удэ-Москва. Об этом шла речь на совещании с заместителем министра транспорта России Игорем Чаликом.
- Мы продумываем разные варианты, чтобы удержать «Победу». На сегодня авиакомпания ещё не прекратила вылеты, продажи продолжатся пока до 28 марта. Будем надеяться, что и этот день не станет крайним, - рассказал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников на своей странице в Facebook.
Напомним, тревожная новость о том, что лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») прекратит полеты в Дальневосточный федеральный округ после выделения 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок дальневосточников всех категорий, появилась вчера. Источник в «Победе» сообщил, что отказ от полётов в ДФО связан с выделением субсидий на маршруте только одному перевозчику.
- По его словам, нецелесообразно выполнять рейсы в Улан-Удэ, когда на этом маршруте летают всего две авиакомпании («Победа» и S7), одной из которой будут субсидировать перевозку — 9,2 тыс. рублей за каждого пассажира (независимо от цены, по которой реализуется авиабилет, перевозчик всё равно получает эту сумму), а другой — нет. При этом «Победа» не подавала заявку на получение дотаций на этом маршруте, сообщил представитель Минтранса, уточнив, что их направили только S7 Airlines и «Нордавиа» (бренд Smartavia, на зимний сезон приостановила выполнение рейсов в Бурятию), - говорилось в материале «Известий».
В Бурятии хотят удержать «Победу»
Общество, Фото:
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