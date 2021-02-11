СМИ: Лоукостер «Победа» прекратит полёты в Улан-Удэ



В конце января правительство опубликовало правила распределения 5 млрд рублей субсидий, выделенных авиакомпаниям для перевозки жителей Дальнего Востока по доступным ценам (ранее такими билетами могли воспользоваться только пассажиры льготных категорий). При субсидировании пассажир оплачивает до половины стоимости авиабилета, а остальную часть авиакомпании компенсирует государство. Согласно правилам, получателем субсидий на каждом из 21 утвержденного маршрута в ДФО из Москвы и Санкт-Петербурга мог стать только один авиаперевозчик, имеющий во флоте наибольшее число Superjet 100 и планирующий обеспечить наибольшее количество прямых рейсов на маршруте. 4 февраля Минтранс распределил 5 млрд рублей только по 12 маршрутам между шестью перевозчиками. Почти 70% выделенного объема дотаций получит «Аэрофлот». Еще пять перевозчиков — «Уральские авиалинии», «Алроса», S7, «Якутия» и Utair — получат от 70 до 900 млн рублей каждая.







Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») прекратит полеты в Дальневосточный федеральный округ после выделения 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок дальневосточников всех категорий. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпании и другом крупном перевозчике. «Победа» приостановила продажу билетов из Москвы в столицу Бурятии Улан-Удэ на даты в конце марта и позже, следует из системы бронирования авиакомпании.Источник в «Победе» сообщил, что отказ от полётов в ДФО связан с выделением субсидий на маршруте только одному перевозчику.- По его словам, нецелесообразно выполнять рейсы в Улан-Удэ, когда на этом маршруте летают всего две авиакомпании («Победа» и S7), одной из которой будут субсидировать перевозку — 9,2 тыс. рублей за каждого пассажира (независимо от цены, по которой реализуется авиабилет, перевозчик всё равно получает эту сумму), а другой — нет. При этом «Победа» не подавала заявку на получение дотаций на этом маршруте, сообщил представитель Минтранса, уточнив, что их направили только S7 Airlines и «Нордавиа» (бренд Smartavia, на зимний сезон приостановила выполнение рейсов в Бурятию), - говорится в материале «Известий».У авиакомпаний нет обязательств выполнять рейсы по конкретным маршрутам, отметил представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В соответствии с законодательством перевозчики формируют расписание на основании анализа спроса на воздушные перевозки, информации о режиме работы аэропорта, а также нормативах технической возможности объектов инфраструктуры аэропорта, сказали в службе. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры, добавили там.