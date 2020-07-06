Глава Ростуризма: «Байкальская гавань» может стать курортом мирового уровня

Зарина Догузова сообщила, что начнётся формирование пула инвесторов для развития «Байкальской гавани»
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова находилась несколько дней в Бурятии с рабочей поездкой. По итогам визита она рассказала о планах развития туризма в регионе.
- Я была наслышана о Республике Бурятия, бывала только так, проездом. За три дня достаточно плотно ознакомилась с большим количеством достопримечательностей, на озеро Байкал съездила, по Улан-Удэ погуляла, Иволгинский дацан посетила, старообрядческую деревню. Конечно, невероятно многообразная Бурятия. Красивая, вкусная, культурно-познавательная. Такое уникальное, я бы сказала, сочетание местной экзотики, местной этники. Культура, самобытность местных народов в таком уникальном сочетании с невероятной по красоте природой. Уникальное торговое предложение. Бурятия – это самое красивое побережье Байкала, - отметила она.
По мнению главы Ростуризма, в Бурятии огромный туристический потенциал, и необходимо его раскрыть и развить. «Мы будем всячески помогать республике стать одной из туристических точек притяжения для российских туристов, в первую очередь, и для наших зарубежных гостей», - добавила Зарина Догузова.
5 июля в аэропорту Улан-Удэ приземлился первый чартерный рейс с российскими туристами. Туристам, выбравшим путешествие в Бурятию, предлагаются две программы на южном и восточном побережьях озера Байкал, а также Улан-Удэ. Вылеты чартерных рейсов из Москвы запланированы с частотой один раз в девять дней. За сезон федеральный оператор планирует отправить в Улан-Удэ более 1700 туристов. Самолёт с первыми чартерными туристами встречали водяной аркой, а для прилетевших расстелили красную дорожку.
- Чартерная программа - это такой исторический проект, впервые вместе с федеральным туроператором при поддержке республиканских властей мы такую программу запускаем. Рассчитываем, что эта программа поможет сформировать такой устойчивый поток, интерес. Параллельно, конечно, будем заниматься развитием инфраструктуры. Это по-прежнему большая проблема, качественной инфраструктуры не очень много пока что, к сожалению. Но мы будем над этим комплексно работать, - подчеркнула Зарина Догузова.
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщили, что руководителю Ростуризма были презентованы наиболее перспективные точки развития. Это «Байкальская гавань», побережье «Энхалук – Сухая» и Тункинская долина.
- Получили поддержку в плане того, что мы можем представлять наши проекты в рамках тех программ, которые принимаются на уровне правительства России. То, что прибыл сегодня чартер – это очень значимо, поскольку нет спроса – нет предложения. И хорошо, что у нас есть спрос, он растёт. Соответственно, создаются условия, чтобы были предложения, чтобы инвесторы заходили и создавали гостиничные, отельные услуги. За два дня мы постарались показать все возможности, которые у нас есть. Поэтому перспективы есть, возможности есть, надо только, чтобы они реализовывались. И с поддержкой Ростуризма, я думаю, у нас динамика реализации будет лучше и быстрее, - поделился мнением Алексей Цыденов.
Глава Ростуризма также отметила, что их усилия будут сосредоточены на особой экономической зоне «Байкальская гавань». Он пояснила: потому что там уже есть обеспечивающая инфраструктура - водоотведение, электричество, построена дорога из Улан-Удэ.
- Мы сейчас будем формировать такой пул инвесторов, которые будут готовы вместе с нами из особой экономической зоны делать курорт мирового уровня. Уверена, что спрос будет и среди туристов, будет ажиотаж и среди инвесторов. Потенциально это очень важная и перспективная площадка для развития туризма на берегу озера Байкал. Там замечательные широченные песчаные пляжи, не хватает только инфраструктуры, гостиниц, иных средств размещения, развлекательной инфраструктуры. Мы видим большие перспективы в развитии этого проекта, - сказала Зарина Догузова.
Она заметила, что, плюс ко всему, важно соблюсти баланс между развитием туризма и сохранением озера.
- Байкал – это прежде всего объект охраны, это охранная территория, и нам очень важно выдержать этот правильный баланс между развитием туризма и сохранением озера Байкал, которое, безусловно, является приоритетом. Я абсолютно убеждена, что правильное грамотное развитие туризма на Байкале может внести только позитивный вклад в его сохранение. Мы видим это на опыте развития мировых курортов, которые развивались на охранных территориях, - заключила Зарина Догузова.
Развитие зимнего туризма
О планах по развитию зимнего туризма в Бурятии поведал заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко. Компания начала прорабатывать варианты посещения гостями зимнего Байкала, поскольку, по его мнению, озеро в холодное время года не менее прекрасно.
- Естественно, будем делать это совместно с местными туроператорами. На сегодня летняя программа предусматривает посещение туристами по пяти туристическим маршрутам наиболее привлекательных объектов туристского показа в Бурятии. Дальше мы будем ориентироваться на продолжение чартерной программы, на осенний период и дальше зимний. Надо обязательно работать в этом направлении, и мы сделаем в ближайшее время – разработаем такие маршруты и предложения для наших коллег, потому что мы знаем по практике продавать надо не позднее, чем за полгода, - объяснил он.
Сирченко добавил, что «зиму надо продавать летом, а лето продавать зимой».
Как сообщал «Байкал-Daily», во время визита в Бурятию Догузова посетила в том числе нефритовую фабрику в промышленном парке. Большое впечатление на неё произвёл Иволгинский дацан. 6 июля Догузова отправилась в Иркутскую область.
Глава Ростуризма: «Байкальская гавань» может стать курортом мирового уровня
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 06.07.2020
Зарина Догузова сообщила, что начнётся формирование пула инвесторов для развития «Байкальской гавани»
Экономика, 06.07.2020
Бурятия получит финансирование на выплаты медикам и на создание временных рабочих мест
Однако в целом естественный прирост населения снизился в два раза
В Улан-Удэ состоялась 12-я сессия городского Совета депутатов, на которой рассмотрели 12 вопросов
Камеры установят на опасных участках дорог
Осталось нанести разметки и установить дорожные знаки
Улан-удэнцы предпочли автобусы озеленению
Все маршрутчики обязаны будут установить кассовые аппараты
В Тункинском районе Бурятии ограничат движение на двух мостах
Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам
Стало известно, насколько в Бурятии с 1 июля подорожали тарифы на услуги ЖКХ
Экономика, 01.07.2020
Чартеры из Москвы будут летать в Бурятию раз в девять дней
Экономика, 30.06.2020
Приказ об этом подписал министр строительства Бурятии Николай Рузавин
Экономика, 29.06.2020
Субсидии можно получить через налоговую службу
Экономика, 29.06.2020
На ремонт выделили 50 миллионов рублей