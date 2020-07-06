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Глава Ростуризма: «Байкальская гавань» может стать курортом мирового уровня

Глава Ростуризма: «Байкальская гавань» может стать курортом мирового уровня
Экономика, 
Зарина Догузова сообщила, что начнётся формирование пула инвесторов для развития «Байкальской гавани»

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова находилась несколько дней в Бурятии с рабочей поездкой. По итогам визита она рассказала о планах развития туризма в регионе.

- Я была наслышана о Республике Бурятия, бывала только так, проездом. За три дня достаточно плотно ознакомилась с большим количеством достопримечательностей, на озеро Байкал съездила, по Улан-Удэ погуляла, Иволгинский дацан посетила, старообрядческую деревню. Конечно, невероятно многообразная Бурятия. Красивая, вкусная, культурно-познавательная. Такое уникальное, я бы сказала, сочетание местной экзотики, местной этники. Культура, самобытность местных народов в таком уникальном сочетании с невероятной по красоте природой. Уникальное торговое предложение. Бурятия – это самое красивое побережье Байкала, - отметила она.

По мнению главы Ростуризма, в Бурятии огромный туристический потенциал, и необходимо его раскрыть и развить. «Мы будем всячески помогать республике стать одной из туристических точек притяжения для российских туристов, в первую очередь, и для наших зарубежных гостей», - добавила Зарина Догузова.

5 июля в аэропорту Улан-Удэ приземлился первый чартерный рейс с российскими туристами. Туристам, выбравшим путешествие в Бурятию, предлагаются две программы на южном и восточном побережьях озера Байкал, а также Улан-Удэ. Вылеты чартерных рейсов из Москвы запланированы с частотой один раз в девять дней. За сезон федеральный оператор планирует отправить в Улан-Удэ более 1700 туристов. Самолёт с первыми чартерными туристами встречали водяной аркой, а для прилетевших расстелили красную дорожку.

- Чартерная программа - это такой исторический проект, впервые вместе с федеральным туроператором при поддержке республиканских властей мы такую программу запускаем. Рассчитываем, что эта программа поможет сформировать такой устойчивый поток, интерес. Параллельно, конечно, будем заниматься развитием инфраструктуры. Это по-прежнему большая проблема, качественной инфраструктуры не очень много пока что, к сожалению. Но мы будем над этим комплексно работать, - подчеркнула Зарина Догузова.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщили, что руководителю Ростуризма были презентованы наиболее перспективные точки развития. Это «Байкальская гавань», побережье «Энхалук – Сухая» и Тункинская долина.

- Получили поддержку в плане того, что мы можем представлять наши проекты в рамках тех программ, которые принимаются на уровне правительства России. То, что прибыл сегодня чартер – это очень значимо, поскольку нет спроса – нет предложения. И хорошо, что у нас есть спрос, он растёт. Соответственно, создаются условия, чтобы были предложения, чтобы инвесторы заходили и создавали гостиничные, отельные услуги. За два дня мы постарались показать все возможности, которые у нас есть. Поэтому перспективы есть, возможности есть, надо только, чтобы они реализовывались. И с поддержкой Ростуризма, я думаю, у нас динамика реализации будет лучше и быстрее, - поделился мнением Алексей Цыденов.

Глава Ростуризма также отметила, что их усилия будут сосредоточены на особой экономической зоне «Байкальская гавань». Он пояснила: потому что там уже есть обеспечивающая инфраструктура - водоотведение, электричество, построена дорога из Улан-Удэ.

- Мы сейчас будем формировать такой пул инвесторов, которые будут готовы вместе с нами из особой экономической зоны делать курорт мирового уровня. Уверена, что спрос будет и среди туристов, будет ажиотаж и среди инвесторов. Потенциально это очень важная и перспективная площадка для развития туризма на берегу озера Байкал. Там замечательные широченные песчаные пляжи, не хватает только инфраструктуры, гостиниц, иных средств размещения, развлекательной инфраструктуры. Мы видим большие перспективы в развитии этого проекта, - сказала Зарина Догузова.

Она заметила, что, плюс ко всему, важно соблюсти баланс между развитием туризма и сохранением озера.

- Байкал – это прежде всего объект охраны, это охранная территория, и нам очень важно выдержать этот правильный баланс между развитием туризма и сохранением озера Байкал, которое, безусловно, является приоритетом. Я абсолютно убеждена, что правильное грамотное развитие туризма на Байкале может внести только позитивный вклад в его сохранение. Мы видим это на опыте развития мировых курортов, которые развивались на охранных территориях, - заключила Зарина Догузова.

Развитие зимнего туризма

О планах по развитию зимнего туризма в Бурятии поведал заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко. Компания начала прорабатывать варианты посещения гостями зимнего Байкала, поскольку, по его мнению, озеро в холодное время года не менее прекрасно.

- Естественно, будем делать это совместно с местными туроператорами. На сегодня летняя программа предусматривает посещение туристами по пяти туристическим маршрутам наиболее привлекательных объектов туристского показа в Бурятии. Дальше мы будем ориентироваться на продолжение чартерной программы, на осенний период и дальше зимний. Надо обязательно работать в этом направлении, и мы сделаем в ближайшее время – разработаем такие маршруты и предложения для наших коллег, потому что мы знаем по практике продавать надо не позднее, чем за полгода, - объяснил он.

Сирченко добавил, что «зиму надо продавать летом, а лето продавать зимой».

Как сообщал «Байкал-Daily», во время визита в Бурятию Догузова посетила в том числе нефритовую фабрику в промышленном парке. Большое впечатление на неё произвёл  Иволгинский дацан. 6 июля Догузова отправилась в Иркутскую область.


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