В Бурятии самолёт с туристами пропустили через водяную арку

Накануне, 5 июля, в международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ приземлился первый чартерный рейс с российскими туристами. Чартерную программу организовал при поддержке Ростуризма туроператор TUI Россия.
Встречали гостей крайне торжественно – их самолёт пропустили через водяную арку. Необычную арку для приземлившегося воздушного судна создали с помощью брандспойтов двух пожарных машин, находящихся справа и слева от взлётно-посадочной полосы.
Затем туристов ждала красная дорожка от трапа, артисты, а также журналисты с фотографами.
О встрече написала в социальной сети руководитель отдела по связям с общественностью компании TUI Россия Ольга Иванова. Её сообщение репостнул глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Кратко о том, как проходила встреча рейса - водная арка, красная дорожка от трапа, артисты в национальных костюмах, счастливые лица наших туристов, гостеприимные жители Бурятии, журналисты, берущие интервью у гостей, вспышки фотокамер. Уверены, соцсети сегодня взорвут фотографии с Байкала! – поделилась Ольга Иванова.
Также артисты выступили для гостей перед гостиницей.
Одни пользователи положительно оценили встречу туристов, другие скептически.
«Первый чартер, как первый гость. Поэтому и такая встреча. Нам как никогда не надо ударить в грязь лицом. Эти 160 первых, с первого чартера, своими впечатлениями привлекут в десятки, даже в сотни раз больше туристов, чем любая рекламная кампания», «Всё правильно сделали!!! Молодцы!!! Отличная встреча!!! Желаю организаторам дальнейших успехов», - пишут одни.
Другие отмечают: «Достаточно было подогнать автобусы с гидами. А то прям Кавказ какой-то», «Туристов встречали как иностранную правительственную делегацию... Мда».
Также пользователи шутят по поводу водной арки: «Антисептиком что ли поливают?»