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В Бурятии самолёт с туристами пропустили через водяную арку

В Бурятии самолёт с туристами пропустили через водяную арку
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Первый туристический чартерный рейс встретили в Улан-Удэ необычайно торжественно

Накануне, 5 июля, в международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ приземлился первый чартерный рейс с российскими туристами. Чартерную программу организовал при поддержке Ростуризма туроператор TUI Россия.

Встречали гостей крайне торжественно – их самолёт пропустили через водяную арку. Необычную арку для приземлившегося воздушного судна создали с помощью брандспойтов двух пожарных машин, находящихся справа и слева от взлётно-посадочной полосы.

Затем туристов ждала красная дорожка от трапа, артисты, а также журналисты с фотографами.

О встрече написала в социальной сети руководитель отдела по связям с общественностью компании TUI Россия Ольга Иванова. Её сообщение репостнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Кратко о том, как проходила встреча рейса - водная арка, красная дорожка от трапа, артисты в национальных костюмах, счастливые лица наших туристов, гостеприимные жители Бурятии, журналисты, берущие интервью у гостей, вспышки фотокамер. Уверены, соцсети сегодня взорвут фотографии с Байкала! – поделилась Ольга Иванова.


Также артисты выступили для гостей перед гостиницей.

Одни пользователи положительно оценили встречу туристов, другие скептически.

«Первый чартер, как первый гость. Поэтому и такая встреча. Нам как никогда не надо ударить в грязь лицом. Эти 160 первых, с первого чартера, своими впечатлениями привлекут в десятки, даже в сотни раз больше туристов, чем любая рекламная кампания», «Всё правильно сделали!!! Молодцы!!! Отличная встреча!!! Желаю организаторам дальнейших успехов», - пишут одни.

Другие отмечают: «Достаточно было подогнать автобусы с гидами. А то прям Кавказ какой-то», «Туристов встречали как иностранную правительственную делегацию... Мда».

Также пользователи шутят по поводу водной арки: «Антисептиком что ли поливают?»



туризм чартерные рейсы самолеты
 
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