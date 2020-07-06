В Бурятии самолёт с туристами пропустили через водяную арку

- Кратко о том, как проходила встреча рейса - водная арка, красная дорожка от трапа, артисты в национальных костюмах, счастливые лица наших туристов, гостеприимные жители Бурятии, журналисты, берущие интервью у гостей, вспышки фотокамер. Уверены, соцсети сегодня взорвут фотографии с Байкала! – поделилась Ольга Иванова.







Накануне, 5 июля, в международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ приземлился первый чартерный рейс с российскими туристами. Чартерную программу организовал при поддержке Ростуризма туроператор TUI Россия.Встречали гостей крайне торжественно – их самолёт пропустили через водяную арку. Необычную арку для приземлившегося воздушного судна создали с помощью брандспойтов двух пожарных машин, находящихся справа и слева от взлётно-посадочной полосы.Затем туристов ждала красная дорожка от трапа, артисты, а также журналисты с фотографами.О встрече написала в социальной сети руководитель отдела по связям с общественностью компании TUI Россия Ольга Иванова. Её сообщение репостнул глава Бурятии Алексей Цыденов.Также артисты выступили для гостей перед гостиницей.Одни пользователи положительно оценили встречу туристов, другие скептически.«Первый чартер, как первый гость. Поэтому и такая встреча. Нам как никогда не надо ударить в грязь лицом. Эти 160 первых, с первого чартера, своими впечатлениями привлекут в десятки, даже в сотни раз больше туристов, чем любая рекламная кампания», «Всё правильно сделали!!! Молодцы!!! Отличная встреча!!! Желаю организаторам дальнейших успехов», - пишут одни.Другие отмечают: «Достаточно было подогнать автобусы с гидами. А то прям Кавказ какой-то», «Туристов встречали как иностранную правительственную делегацию... Мда».Также пользователи шутят по поводу водной арки: «Антисептиком что ли поливают?»