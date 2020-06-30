Приказ об этом подписал министр строительства Бурятии Николай Рузавин
В Бурятии утвердили показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на второй квартал 2020 года. Это необходимо для расчёта размера субсидий, предоставляемых за счёт средства республиканского бюджета на приобретение (строительство) жилых помещений гражданам.
Приказ об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра подписал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николаем Рузавиным.
Утверждены следующие показатели:
- в городах и посёлках городского типа в размере 67 820 рублей;
- в сельской местности в размере 42 480 рублей.
Рыночная цена в Бурятии планомерно растёт. К примеру, в третьем квартале 2019 года она была менее 60 тысяч рублей. В четвёртом квартале прошлого года были уже следующие значения: в городах и посёлках городского типа – 64 054 тысячи, в сельской местности – 37 474.
Как сообщал «Байкал-Daily», цены на рынке недвижимости Бурятии резко взлетели в связи с «дальневосточной» ипотекой под 2%. Эта ипотека значительно повлияла на стоимость квартир в новостройках, а вслед за ним подорожало и вторичное жильё.
На прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира на YouTube признал также, что рынок подогрел закуп квартир для сирот у граждан.
- Мы стали усиленно закупать жильё на вторичном рынке и взвинтили цены. В прошлом году рассмотрели 800 заявок по покупке жилья для сирот. Массовая скупка на вторичном рынке привела к тому, что цены поднялись. Сейчас мы со стройкой (нового жилья для сирот – ред.) стараемся сильно не связываться, больше покупаем, - пояснил Алексей Цыденов.
В Бурятии выросла рыночная стоимость «квадрата» жилья
Экономика, Фото:
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