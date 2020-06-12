Музей по ошибке объявил цену за скульптуру Даши Намдакова в 5 миллиардов





На сайте Госзакупок в марте появился странный лот – скульптуру «Мать» работы бурятского мастера Даши Намдакова приобретает государственный «Музей изобразительных искусств Кузбасса». Поразила цена – 5 миллиардов рублей, на что обратили внимание местные СМИ.Кемеровский активист Вячеслав Чернов пофантазировал на своей странице Facebook, как должна выглядеть скульптура за 5 млрд рублей.«Скульптура называется «Мать». На мой взгляд, наилучшим воплощением задумки является огромный резервуар, выполненный в контурах страны. С титькой. Внутрь резервуара помещаются 5 миллиардов рублевыми монетами. Чиновник подходит и начинает сосать титьку набивая рот монетами. Когда «Мать» накормила одного — подходит следующий чиновник. Нормальная же тема?» — написал Чернов.Как выяснилось, цена торгов всё же не такая баснословная. В министерстве культуры и национальной политики Кузбасса информацию о 5 млрд рублей назвали ошибкой, передаёт ТАСС. В действительности скульптура обошлась заказчику в тысячу раз дешевле – в 5 миллионов.В ноябре 2019 года губернатор Сергей Цивилев вручил Кемеровскому областному музею изобразительных искусств по случаю его 90-летия сертификат на 5 млн рублей на улучшение материально-технической базы. Эти деньги и направили на покупку скульптуры, сообщает ТАСС. По данным регионального министерства культуры, переговоры о приобретении работы Намдакова музей вёл с 2018 года, когда в Кемерове проходила его выставка и скульптура «Мать» была одним из её экспонатов.Вот как отреагировала на просьбу прокомментировать главный хранитель музея Галина Лавренкова. Её слова приводят «Новые известия».«Ой, что вы! – воскликнула главный хранитель. – Конечно же, скульптура стоит не 5 млрд., а 5 миллионов. Сотрудник, выставлявший информацию на сайт госзакупок, просто запутался в нулях. Я и сама не знаю, сколько нулей надо вычеркнуть, чтобы получилась правильная сумма. С этим уже разобрались, всем СМИ, которые нам позвонили, мы дали правильную информацию. Музей, кстати, вообще не платил за скульптуру, мы бюджетная организация и денег у нас нет».