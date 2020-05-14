За каждую лисицу, добытую на территории районов с действующими очагами бешенства, будут выплачивать пять тысяч рублей
В Бурятии определён порядок выплаты вознаграждения за добычу лисицы.
Меры по регулированию численности приняты из-за случаев бешенства среди лис, которые стали источниками заражениями опасным вирусом для домашних животных.
Для повышения эффективности добычи лисицы, а также эффективности решения проблемы бешенства, распоряжением главы Бурятии выделено 1 000 000 рублей на выплату вознаграждений за 200 добытых лисиц.
Бурприроднадзор утвердил порядок по выплате вознаграждений. Так, охотникам будет выплачиваться пять тысяч рублей за каждую лису, добытую на территории районов с действующими очагами бешенства и с ранее выявленными и ликвидированными очагами.
В Бурятии выделили миллион рублей для добытчиков лисиц
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