В Бурятии выделили миллион рублей для добытчиков лисиц

За каждую лисицу, добытую на территории районов с действующими очагами бешенства, будут выплачивать пять тысяч рублей



В Бурятии определён порядок выплаты вознаграждения за добычу лисицы.



Меры по регулированию численности приняты из-за случаев бешенства среди лис, которые стали источниками заражениями опасным вирусом для домашних животных.



Для повышения эффективности добычи лисицы, а также эффективности решения проблемы бешенства, распоряжением главы Бурятии выделено 1 000 000 рублей на выплату вознаграждений за 200 добытых лисиц.



Бурприроднадзор утвердил порядок по выплате вознаграждений. Так, охотникам будет выплачиваться пять тысяч рублей за каждую лису, добытую на территории районов с действующими очагами бешенства и с ранее выявленными и ликвидированными очагами.



