В Бурятии выплатили 57 млн пособий на детей до трёх лет

В республике продолжается приём заявлений на выплату пяти тысяч рублей семьям, где есть дети до трёх лет



В Бурятии продолжается приём заявлений на выплату пяти тысяч рублей семьям, имеющим право на материнский капитал. В соответствии с указом президента России, данная ежемесячная выплата устанавливается с апреля по июнь на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.



Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы.



Дополнительная финансовая поддержка семей предоставляется из федерального бюджета. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.



В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за ежемесячной выплатой. Приём заявлений будет осуществляться до 1 октября 2020 года. При этом владельцы сертификатов, которые обратятся за выплатой с июля по сентябрь, денежные средства за все три месяца получат единовременно, одной суммой.



Всего в Бурятии на выплату имеют право более 21 тысяч семей, в которых воспитывается почти 23 тысячи детей. На сегодня семьи Бурятии получили 57 млн ежемесячных пособий на детей до трёх лет, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Заявление на получение выплаты можно подать в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru.

