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Предприятия торговли в Забайкалье не будут ограничивать в работе

Предприятия торговли в Забайкалье не будут ограничивать в работе
Экономика,  Фото:pixabay.com
То же самое относится и к заведениям общественного питания

В Забайкальском крае меры по ограничению работы предприятий торговли и общепита во время режима повышенной готовности не рассматриваются. Об этом заявил заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

- Меры и рекомендации по предупреждению распространения новой инфекции в настоящее время достаточны. Решений для ограничений работы организаций торговли и общепита не принималось. Тем не менее, оперативный штаб внимательно следит за ситуацией, – проинформировал Александр Бардалеев.

Александр Бардалеев также напомнил, что планируется снизить ставки по УСН доходам до 1% и сделать отсрочку по уплате основного долга на шесть месяцев предпринимателям по имеющимся у них микрозаймам.

Помимо этого, минэкономразвития региона инициирует отсрочку арендной платы на имущество органов местного самоуправления и субъекта, сообщает официальный портал Забайкальского края. 
торговля коронавирус Забайкальский край режим повышенной готовности общественное питание
 
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