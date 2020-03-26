То же самое относится и к заведениям общественного питания
В Забайкальском крае меры по ограничению работы предприятий торговли и общепита во время режима повышенной готовности не рассматриваются. Об этом заявил заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.
- Меры и рекомендации по предупреждению распространения новой инфекции в настоящее время достаточны. Решений для ограничений работы организаций торговли и общепита не принималось. Тем не менее, оперативный штаб внимательно следит за ситуацией, – проинформировал Александр Бардалеев.
Александр Бардалеев также напомнил, что планируется снизить ставки по УСН доходам до 1% и сделать отсрочку по уплате основного долга на шесть месяцев предпринимателям по имеющимся у них микрозаймам.
Помимо этого, минэкономразвития региона инициирует отсрочку арендной платы на имущество органов местного самоуправления и субъекта, сообщает официальный портал Забайкальского края.
Предприятия торговли в Забайкалье не будут ограничивать в работе
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