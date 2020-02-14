В Бурятии бесследно пропали документы на целый мост

Многострадальный разваливающийся мост через реку Хилок возле села Потанино в Бурятии через суд пытается поставить себе на баланс администрация Бичурского района. Это позволит решить вопрос по мосту – всё-таки капитально его отремонтировать или же снести и построить новый.
Чтобы в последующем зарегистрировать объект на себя и поставить на кадастровый учёт, администрация района подала иск в Арбитражный суд Бурятии к сельскому поселению «Потанинское», департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, администрации Петровск-Забайкальского района о признании права собственности на мост через реку Хилок. Здесь указаны характеристики моста - 1978 года постройки, грузоподъёмностью до 30 тонн, протяжённостью по полотну 0,2048 км, площадью по полотну 1144 кв.м., шириной проезжей части 4,20 м.
Изначально мост для своих нужд построила организация ООО «Челутай лес», которая впоследствии была закрыта. Предприятие перед ликвидацией передало мост местным властям, однако соответствующим образом не оформило документы. Отсюда все проблемы.
- Проектно-сметной документации на этот мост в архивах мы не нашли. ООО «Челутай лес» закрылся, предприятие в итоге передало этот мост то ли поселению, то ли району, есть какой-то у нас документ, однако нет юридической цепочки. То есть ООО «Челутай лес» должно было ранее разработать проектно-сметную документацию, надлежащим образом зарегистрировать право собственности за собой, а потом надлежащим образом передать его нам. Этого не было сделано, и мост фактически остался бесхозным. Администрации ни района, ни поселения, ни муниципальных образований Забайкальского края не могут отремонтировать мост, потому что это нецелевое использование средств на объект недвижимости, которого документально нет, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель главы Бичурского района по развитию инфраструктуры Артём Митапов.
В итоге администрация Бичурского района решила зарегистрировать право собственности за собой и поставить на учёт. Подача искового заявления – это один из этапов трудного процесса.
- Мы пытались его поставить на кадастровый учёт, наняли организацию, изготовили технический план, сдали этот план. Так как мост находится на границе двух регионов, его ставили на учёт в Москве. Мы с Москвой долго и упорно созванивались, практически год не могли поставить его на учёт по техническим причинам, затем технические причины были устранены. Осталась юридическая правопреемственная цепочка, - продолжил Артём Митапов.
Сейчас в администрации района надеются на положительное решение суда – что ответчики откажутся от ветхого моста.
- После того, как мы признаем мост в собственности за собой, будет проведено обследование моста. Мы наймём подрядную организацию, которая обследует его, насколько он на сегодня работоспособен, так скажем – может быть, вообще мост надо снести и построить новый, - заключает заместитель главы Бичурского района по развитию инфраструктуры.
После обследования сооружения будет решено, что делать с ним дальше, откуда изыскивать средства – иными словами, «лёд тронется».
Рассматривать заявление в Арбитражном суде Бурятии будут 31 марта.
Как сообщал «Байкал-Daily», пользователи Сети не раз выкладывали пугающие видео, снятые при проезде по мосту через Хилок. Одно из последних появилось в конце 2019 года. Водитель, который, по всей видимости, впервые ехал по мосту, прокомментировал происходящее как «Острые ощущения» и «Уровень опасности не то, что оранжевый – красный».
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время рабочей поездки в Бичурский район в ноябре 2019-м объявил о грядущем ремонте двух этих мостов. Для этого как раз нужно и оформление объектов в собственность.