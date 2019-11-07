Проезжая по мосту через реку Хилок, люди рискуют жизнью. ВИДЕО
Водитель назвал поездку по мосту через реку Хилок в Бичурском районе Бурятии «острыми ощущениями». Сегодня житель Бурятии, проехавший по этому мосту, выложил в соцсети пугающее видео. Опасный мост находится в селе Потанино на границе с Забайкальским краем.
«Говорят, что до этого места японцы дошли в Гражданскую войну. Острые ощущения. А вот местные ездят тут ежедневно, привыкли», - подписал видео автор.
Проезжая по мосту, находящиеся в автомобиле мужчины комментируют свои ощущения.
- Уровень опасности «оранжевый», - говорит один из них
- Да тут, наверное, «красный» или «бордовый», - поправляет его собеседник.
На мосту из старых досок нет перил, видны прогнившие и разрушенные деревянные конструкции. По словам мужчин, во время езды автомобиль потряхивает из стороны в сторону.
- Вот, в таких условиях приходится работать, - заключают они.
Этот мост уже не впервые поражает своей разрухой. В прошлом году в Сети было опубликовано подобное видео. Тогда люди сказали, что им «повезло проехать» через дощатый мост.
В местной администрации «Байкал-Daily» поясняли, что мост бесхозный. Кроме того, он стоит на границе с Забайкальским краем, и это порядком усложняет возможность поставить мост на баланс.
Но тогда же в администрации пояснили, что у моста есть наземная альтернатива – объездная дорога.
«Уровень опасности «красный»: Мост в Бурятии снова ужаснул водителей
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