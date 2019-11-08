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В Бурятии отремонтируют самый опасный мост в России

В Бурятии отремонтируют самый опасный мост в России
Экономика, 
Глава Бурятии назвал мост на Витиме «ужасом»

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в соцсетях появилось очередное пугающее видео моста через Хилок в Бичурском районе. Водитель, который, по всей видимости, впервые ехал по мосту, прокомментировал происходящее как «Острые ощущения» и «Уровень опасности не то, что оранжевый – красный». Опасный мост находится в селе Потанино на границе с Забайкальским краем. Его никто не ремонтирует, так как хозяина у него официально нет.


Также на границе Бурятии и Забайкалья находится мост через реку Витим. В СМИ его не раз признавали «самым опасным мостом в России».

Люди рискуют жизнью, проезжая здесь, ведь одну из опор смыло пару лет назад, деревянное основание сильно разрушено, а никаких перил нет.


Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов во время рабочей поездки в Бичурский район объявил о ремонте двух этих мостов. Перед этим мосты будут приняты в собственность районов республики, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

— Мост через реку Хилок сейчас не оформлен. Чтобы обеспечить нормальное его содержание и проезд, будем оформлять его на себя, а район, надеюсь, нам поможет, и закончится оформление моста в собственность района. Оформление, наверное, в течение полугода закончится. Тогда будем проектировать и вести его модернизацию для безопасности проезда и, чтобы в принципе был качественный мост. И ещё 1,5 года уйдет на проектирование и сам ремонт, - сообщил Алексей Цыденов.

Такое же решение принято по мосту через реку Витим.

- Ужас у нас на Витиме, где самый опасный мост. Такая же ситуация: ничейный мост между двумя субъектами. Также на себя его оформляем, - добавил Алексей Цыденов .

мост
 
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