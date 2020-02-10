В Иркутской области супруги отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу

Экономика, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

Они вместе вот уже 60 лет



Уроженцы города Саянска Иркутской области Иван Митрофанович и Зоя Ивановна Журавлёвы отметили 60-летний юбилей семьи – «бриллиантовую» свадьбу. Торжество провели в отделе службы ЗАГС по Саянску.



Семья Журавлёвых родилась 3 февраля 1960 года – юные и влюбленные Зоя и Иван полюбили друг друга с первого взгляда. Супруги Журавлёвы воспитали троих детей. Сейчас у юбиляров 3 внучки и 4 внука, которых очень любят бабушка с дедушкой.



С праздником почтенных юбиляров поздравил мэр города Саянска Олег Боровский и председатель городского женсовета Галина Алексеева. А начальник отдела ЗАГС Марина Дощечкина вручила им приветственный адрес службы записи актов гражданского состояния Иркутской области и приглашение на празднование 65-летнего юбилея. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Подобный семейный юбилей отпраздновала семья из Забайкальского края – они вместе 50 лет. 7 февраля в торжественном зале отдела ЗАГС Балейского района состоялось праздничное мероприятие, посвящённое чествованию «золотых» юбиляров – супружеской пары Сватковых Анатолия Леонтьевича и Ираиды Николаевны.



Оба юбиляра родились и всю жизнь прожили в городе Балее. Ираида Николаевна всю трудовую жизнь посвятила детям, работая медсестрой в детском саду. Анатолий Леонтьевич выбрал тяжелый труд шахтёра, и был верен выбранной профессии до закрытия шахты.



Будучи на заслуженном отдыхе, юбиляры не сидят на месте, а ведут активный образ жизни, радуясь каждому мгновению. Ираида Николаевна является руководителем хора ветеранов труда «Родник» и со своими коллегами объездила с концертами всё Забайкалье. Анатолий Леонтьевич – настоящий хозяин, про таких говорят «посадил дерево, построил дом и воспитал детей».



Анатолий Леонтьевич и Ираида Николаевна воспитали добрых, заботливых и любящих детей – дочь и сына. А сейчас свою любовь и нежность юбиляры дарят своим внукам, их у них трое.



По сообщению пресс-службы департамента записи актов гражданского состояния Забайкальского края, в торжественной обстановке супружескую пару поздравили представитель администрации МР «Балейский район», председатель союза ветеранов, представитель союза пенсионеров и музыкальный коллектив ветеранов труда «Родник». Юбилярам были вручены памятные подарки и поздравительные письма.

