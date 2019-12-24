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В Бурятии планируют благоустроить Максимиху, Горячинск и Энхалук

В Бурятии планируют благоустроить Максимиху, Горячинск и Энхалук
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии признали масштабной проблему инфраструктуры на Байкале

Вопросы создания благоприятных условий для ведения туристической деятельности рассмотрели 23 декабря на совете по развитию туризма под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова.

По оценке минтуризма Бурятии в 2019 году республику посетило около 380 тысяч человек, в 2018 году 371,26 тысяч человек, с 2009 по 2018 годы рост составил 50 процентов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

На сегодняшний день в прибайкальских сёлах не развита инфраструктура, что мешает развитию туризма, отметила руководитель комитета по предпринимательству в сфере туризма торгово-промышленной палаты Бурятии Марина Бутюгова.

- Проблемы туристических посёлков на Байкале масштабны. В этом году в Максимиху построили дорогу и количество туристов только увеличится. Но в самом посёлке нет освещения, плохие дороги, нет пешеходных переходов, нет централизованного водоснабжения и другие проблемы, - сообщила Марина Бутюгова.

Алексей Цыденов предложил предпринимателям совместно с муниципалитетами принять участие в благоустройстве туристических мест. Глава также поручил минтуризму разработать комплексную программу развития населённых пунктов, принимающих туристов на Байкале.

- Понимаю, что у бизнеса возможности ограничены в этом вопросе. Прошу рассмотреть по Максимихе, Горячинску, Энхалуку трёхлетнюю комплексную программу, включающую ремонт местных дорог, установку уличного освящения, водоснабжения, береговой зоны, обращению с отходами, пожарной безопасности, доступности медицинских учреждений и другим вопросам, - отметил Алексей Цыденов .

На сегодняшний день в туристической отрасли республики работают 29 туроператоров, 78 турагентств, 407 коллективных средств размещения. В 2019 году была введена обязательная классификация отелей. Всего на сегодня классифицировано 38 коллективных средств размещения, из которых 21 гостиница прошла классификацию в этом году.

Объем платных услуг в сфере туризма по оценке 2019 года составит порядка 3,25 млрд рублей, прямой вклад отрасли в экономику республики (доля в ВРП) составит 1,2%, а с учётом мультипликативного эффекта – 2,14%.


Байкал туризм правительство республики
 
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