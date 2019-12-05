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В Агинском построят спортивный комплекс для всероссийских соревнований

В Агинском построят спортивный комплекс для всероссийских соревнований
Экономика,  Фото:pixabay.com
В нём будет залы для борьбы и для единоборств

На 2020 год запланировано начало строительства спортивного комплекса с залом для борьбы в посёлке Агинское Забайкальского края. Проектно-сметная документация была подготовлена в текущем году, на что было затрачено порядка 7 миллионов рублей. Денежные средства были выделены из резервного фонда Забайкальского края.

Спортивный комплекс будет состоять из основного зала для борьбы на три ковра и трибуны на 500 посадочных мест. Также в составе объекта планируется строительство зала для единоборств размером 18 на 5 квадратных метров и тренажерного зала.

На строительство будет затрачено порядка 240 миллионов рублей. Завершение планируется в 2021 году.

По словам министра физической культуры и спорта Забайкалья Виталия Ломаева, потребность в строительстве возникла из-за отсутствия специализированных объектов для проведения соревнований всероссийского уровня в Агинском Бурятском округе. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
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