В Агинском построят спортивный комплекс для всероссийских соревнований

В нём будет залы для борьбы и для единоборств



На 2020 год запланировано начало строительства спортивного комплекса с залом для борьбы в посёлке Агинское Забайкальского края. Проектно-сметная документация была подготовлена в текущем году, на что было затрачено порядка 7 миллионов рублей. Денежные средства были выделены из резервного фонда Забайкальского края.



Спортивный комплекс будет состоять из основного зала для борьбы на три ковра и трибуны на 500 посадочных мест. Также в составе объекта планируется строительство зала для единоборств размером 18 на 5 квадратных метров и тренажерного зала.



На строительство будет затрачено порядка 240 миллионов рублей. Завершение планируется в 2021 году.



По словам министра физической культуры и спорта Забайкалья Виталия Ломаева, потребность в строительстве возникла из-за отсутствия специализированных объектов для проведения соревнований всероссийского уровня в Агинском Бурятском округе. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

