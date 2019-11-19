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В Улан-Удэ решат, как защитить город от наводнения

В Улан-Удэ решат, как защитить город от наводнения
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В зоне затопления проживают около 48 тысяч человек

Проект работ по защите жителей Улан-Удэ от наводнения на реках Селенга и Уда будет готов в августе 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минприроды Бурятии.

Обильные осадки в июле этого года привели к подтоплениям в 11 районах Бурятии, в том числе в пригороде Улан-Удэ. Подтопленными оказались в общей сложности более 200 приусадебных участков, более 800 домов. Из резервного фонда правительства республики выплатили свыше 6 млн рублей материальной помощи 612 местным жителям.

- На сегодня в зоне затопления проживают порядка 48 тыс. человек. Есть возросшие риски, поскольку на территории Бурятии начался многоводный период, что подтверждает Гидрометеослужба. Сейчас подрядчик занимается разработкой проектной документации, планируется, что документ будет готов к августу 2020 года, - цитирует ТАСС представителя министерства природных ресурсов.

После того, как проект будет готов, правительство Бурятии заявит его для федерального финансирования. Проект очень важен, так как в зоне затопления располагаются, в том числе очистные сооружения Улан-Удэ вместе с отстойниками - пескоуловителями и иловыми картами, на которых хранится порядка 64 тыс. тонн осадка. В случае затопления есть риск загрязнения реки Селенга, уточняет ТАСС.

наводнение
 
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