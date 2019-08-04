В Улан-Удэ подтопило 90 участков



Как сообщал «Байкал-Daily», по состоянию на 06:00 4 августа, уровень воды в реке Селенге в целом Как сообщал «Байкал-Daily», по состоянию на 06:00 4 августа, уровень воды в реке Селенге в целом составил 209 см.



О ситуации в столице Бурятии с повышением уровня воды в Селенге, подтоплении участков рассказал сегодня журналистам заместитель начальника управления по ЧС города Дмитрий Фёдоров.



- По реке Селенга уровень воды с 22 до 6 часов утра поднялся на 2 см. И если брать промежуток времени с 6 до 10 утра, то уровень поднялся на 1 см и составляет по разным притокам от 206 см до 210 см. Сейчас нами было проведено заседание оперативного штаба в администрации Улан-Удэ, где присутствовали представители ЦГМС, и была достигнута договорённость о том, чтобы замеры по городу производились каждые 4 часа. То есть мы каждые 4 часа будем получать информацию об уровне воды. Но вот эта вешка, которую мы установили, и те данные, которые мы получаем от ЦГМС, примерно совпадают. Рост в течение 4 часов – на 1 сантиметр, - подробно разъяснил он.



Дмитрий Фёдоров также добавил, что мониторинг показывает - в ближайшие два дня повышение уровня воды ожидается до 220 см.



- На 11 часов 151 участок подтоплен (выход грунтовых вод в погребах), в том числе на 90 - подтопление оград, участков. Также утром у нас был зафиксирован выход воды именно с подтоплением трёх жилых домов – один из домов пустует продолжительное время, во втором – проживают 4 человека (они сейчас покинули на время свой дом), в третьем – проживают 2 человека. Это в ДНТ «Весна», - сообщил заместитель начальника управления по ЧС Улан-Удэ.



Подтопление участков отмечается по улице Акмолинской (станция Дивизионная). Он пояснил, что сегодня объезд специалистов будет организован с водной акватории. Помимо этого, в 10 утра был проведён инструктаж с сотрудниками администрации Улан-Удэ для проведения подворового обхода. Работники будут заходить на участки к горожанам, смотреть, в каком состоянии они, поднялись ли грунтовые воды в подпольях.



- По «Судостроителю» жители начинают уже заблаговременно эвакуацию своего имущества, вчера дежурили у нас сотрудники полиции. Организовано патрулирование данной Левобережной части, по «Судостроителю» также отсыпали, на 19 часов были закончены все мероприятия, на метр подняли (свыше 1 метра). Отмечается в жилых домах подтопление в подпольях именно грунтовыми водами, - рассказал о ситуации в СНТ «Судостроитель».



Также на Богородском острове зафиксировано подтопление, в том числе проезжей части.



- По Богородскому острову, ДНТ «Ранет». Сейчас зафиксирован выход грунтовых вод в нескольких домах в подпольях, есть подтопление проезжей части по улице Подкаменной. Нет возможности на данный момент проехать на легковом автомобиле, но есть выход именно пеший. По объектам жизнеобеспечения сейчас угрозы подтопления, прекращения работы нет. Вся ситуация по ресурсоснабжающим организациям мониторится, дежурят аварийные бригады в круглосуточном режиме, осматриваются объекты жизнеобеспечения, - продолжил он.



В управлении по информационной политике Улан-Удэ отметили, что по причине поднятия уровня грунтовых вод населению города настоятельно рекомендуется не употреблять и не использовать для приготовления пищи воду из скважин и колодцев во избежание причинения вреда здоровью.



«Необходимо позаботиться о приобретении воды в торговых сетях города. Комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству поручено вести ежедневный мониторинг цен во избежание их необоснованного повышения», - добавили здесь.

