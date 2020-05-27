 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Мая

26 Мая

Популярное

В Бурятии закон о закрытии «наливаек» может ударить по ресторанам

В Бурятии закон о закрытии «наливаек» может ударить по ресторанам
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В качестве примера власти привели ресторан «Чингисхан»

В Бурятии закроют так называемые «наливайки» - точки продажи алкогольной продукции в жилых домах или вблизи их. Как напоминает пресс-служба Народного Хурала, соответствующие поправки в закон в апреле приняла Госдума.

- Федеральный закон принят. Так называемые «наливайки», где зал обслуживания менее 20 квадратных метров однозначно закрыты. А вот как быть с пунктами общественного питания большей площадью предстоит субъекту решить самостоятельно, - пояснил председатель профильного комитета в парламенте Бурятии Петр Носков. - Сегодня все объекты общественного питания не работают в прежнем формате. Понятно, что они сильно пострадали из-за карантинных мер, и любые ограничительные меры усилят социальную напряженность. Прежде чем принять закон предлагаю все просчитать, в том числе и учесть мнения жителей.

Сегодня уже не откроются 100 «наливаек», попавшие под действие федерального закона, сообщил замминистра промышленности и торговли Алексей Оловянников. По его словам это потеря 200 рабочих мест.

- Под закон может попасть и ресторан «Чингисхан», расположенный в жилом доме, - отметил замминистра. - Пусть предприниматели откроются сначала, начнут работать. Надо провести инвентаризацию помещений, а это изготовление технических паспортов, что тоже требует времени. Наше предложение - не торопиться с принятием республиканского закона.

Законопроект в Бурятии планируется рассмотреть в сентябре.


алкоголь кафе ресторан
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии закон о закрытии «наливаек» может ударить по ресторанам
В Бурятии закон о закрытии «наливаек» может ударить по ресторанам
Бизнес, 27.05.2020
В качестве примера власти привели ресторан «Чингисхан»
В Иркутске к открытию готовится военный музей
В Иркутске к открытию готовится военный музей
Бизнес, 26.05.2020
Байкальский банк Сбербанка поддержал создание интерактивного танка Т-34
Назначен новый директор иркутского клуба «Байкал-Энергия»
Назначен новый директор иркутского клуба «Байкал-Энергия»
Бизнес, 26.05.2020
Леонид Князьков сменил Василия Донских
В Бурятии пешеходную улицу сделали тяп-ляп
В Бурятии пешеходную улицу сделали тяп-ляп
Бизнес, 26.05.2020
Активисты бьют тревогу из-за нарушений при благоустройстве «гусиноозёрского Арбата»
Жители Бурятии стали чаще оплачивать ЖКХ через Сбербанк Онлайн
Жители Бурятии стали чаще оплачивать ЖКХ через Сбербанк Онлайн
Бизнес, 26.05.2020
Для платежа достаточно отсканировать QR- или штриход на квитанции
В Бурятии тургруппу незаконно собрали под видом родственников
В Бурятии тургруппу незаконно собрали под видом родственников
Бизнес, 26.05.2020
В Бурятии к административной ответственности привлекают организаторов несанкционированных туров
Сбербанк признан самым эффективным банком мира
Сбербанк признан самым эффективным банком мира
Бизнес, 25.05.2020
Сбербанк единственный среди мировых банков и российских компаний вошёл в десятку лучших компаний рейтинга Value Creators
В Улан-Удэ подрядчик повредил тротуары
В Улан-Удэ подрядчик повредил тротуары
Бизнес, 25.05.2020
На Тобольской завершают укладку асфальта⠀
Представителей малого бизнеса приглашают принять участие в онлайн-конференции
Представителей малого бизнеса приглашают принять участие в онлайн-конференции
Бизнес, 25.05.2020
Байкальский банк Сбербанка проведёт её в День российского предпринимательства
Бизнесменов Бурятии призывают подать заявление на президентскую субсидию
Бизнесменов Бурятии призывают подать заявление на президентскую субсидию
Бизнес, 25.05.2020
В Бурятии рассказали, как предпринимателям получить финансовую помощь
Сбербанк расскажет об инструментах инвестирования
Сбербанк расскажет об инструментах инвестирования
Бизнес, 25.05.2020
Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает принять участие в вебинаре «Просто об инвестициях»
Через аэропорт Иркутска провезли девять выдр
Через аэропорт Иркутска провезли девять выдр
Бизнес, 25.05.2020
Также досмотрены аквариумные рыбки, гусята, инкубационные яйца
Забайкалье просит у Кремля 5,7 млрд рублей на поддержку бизнеса
Забайкалье просит у Кремля 5,7 млрд рублей на поддержку бизнеса
Бизнес, 22.05.2020
Дополнительные средства должны поддержать крупные предприятия в сфере грузоперевозок и строительства
В улан-удэнских котлетах нашли лекарство для животных
В улан-удэнских котлетах нашли лекарство для животных
Бизнес, 22.05.2020
Декларация на производство мясных котлет приостановлена  

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^