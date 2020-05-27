В Бурятии закон о закрытии «наливаек» может ударить по ресторанам

В качестве примера власти привели ресторан «Чингисхан»



В Бурятии закроют так называемые «наливайки» - точки продажи алкогольной продукции в жилых домах или вблизи их. Как напоминает пресс-служба Народного Хурала, соответствующие поправки в закон в апреле приняла Госдума.



- Федеральный закон принят. Так называемые «наливайки», где зал обслуживания менее 20 квадратных метров однозначно закрыты. А вот как быть с пунктами общественного питания большей площадью предстоит субъекту решить самостоятельно, - пояснил председатель профильного комитета в парламенте Бурятии Петр Носков. - Сегодня все объекты общественного питания не работают в прежнем формате. Понятно, что они сильно пострадали из-за карантинных мер, и любые ограничительные меры усилят социальную напряженность. Прежде чем принять закон предлагаю все просчитать, в том числе и учесть мнения жителей.



Сегодня уже не откроются 100 «наливаек», попавшие под действие федерального закона, сообщил замминистра промышленности и торговли Алексей Оловянников. По его словам это потеря 200 рабочих мест.



- Под закон может попасть и ресторан «Чингисхан», расположенный в жилом доме, - отметил замминистра. - Пусть предприниматели откроются сначала, начнут работать. Надо провести инвентаризацию помещений, а это изготовление технических паспортов, что тоже требует времени. Наше предложение - не торопиться с принятием республиканского закона.



Законопроект в Бурятии планируется рассмотреть в сентябре.





