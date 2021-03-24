«Очень много обращений поступает к нам от жильцов домов», - отметили депутаты
Этот вопрос обсудили сегодня городские депутаты на совместном заседании комитетов Улан-Удэнского горсовета.
- Очень много обращений поступает к нам от жильцов домов с просьбой пресечь деятельность пивных, где торгуют не только безалкогольными напитками, но и спиртным, причём, даже в ночное время. Люди от этого страдают, – отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
Депутаты считают, что зачастую у владельцев торговых павильонов отсутствуют правоустанавливающие документы. И таких примеров много.
На заседании депутаты рекомендовали комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации подготовить проект закона для дальнейшего внесения на рассмотрение в Народный Хурал.
- Сейчас главное – запустить процесс. Многие собственники подобных заведений, понимая, что он необратим, сами будут их закрывать, – считают депутаты Улан-Удэнского горсовета.
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, который ограничит возможность торговать алкоголем в кафе, расположенных в многоэтажных жилых домах.
Одновременно «закон о наливайках» передаёт регионам право по ужесточению нормы — местные власти смогут определять предельную площадь зала обслуживания посетителей баров и ресторанов, а также ограничивать их право продавать алкоголь, вплоть до полного запрета на подобную торговлю в жилых домах.
Депутаты горсовета Улан-Удэ будут настаивать на закрытии «наливаек» в домах
Общество, Фото:
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