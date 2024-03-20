Расследуется уголовное дело
В Хоринском районе Бурятии возбудили уголовное дело на предпринимателя, который израсходовал средства социального контракта не по целевому назначению.
По информации пресс-службы прокуратуры республики, житель Хоринска получил 250 тысяч рублей в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан». Деньги он должен был потратить на развитие бизнеса.
Однако мужчина не вложил деньги в дело и попросту растратил.
- Для подтверждения факта целевого расходования бюджетных средств он составил фиктивный договор купли-продажи автомобиля, - сообщили в прокуратуре.
На горе-бизнесмена возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В Улан-Удэ предприниматель растратил средства социального контракта
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 20.03.2024
Расследуется уголовное дело
Бизнес, 19.03.2024
Котельная работала при отключенной газоочистной установке
Бизнес, 19.03.2024
Назначен очередной штраф в 600 тысяч рублей
Бизнес, 17.03.2024
Стоимость партии камней превысила 50 млн рублей
Бизнес, 15.03.2024
За год прокуратура отклонила 80% заявлений контролирующих органов о проведении внеплановых проверок предприятий
Бизнес, 14.03.2024
Нарушение выявила прокуратура
Бизнес, 14.03.2024
Жительнице Тункинского района мошенники позвонили несколько раз
Участниками мероприятия стали более четырёх тысяч предпринимателей
Он стал хедлайнером бизнес-форума
Он брал деньги, но не выполнял никаких работ
Таковы данные опроса
Одним из спикеров стал Радислав Гандапас
Он изначально не планировал становиться предпринимателем
Таковы данные за 2023 год
Бизнес, 11.03.2024
Фирма получила нужную лицензию после прокурорского вмешательства