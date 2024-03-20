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В Улан-Удэ предприниматель растратил средства социального контракта

В Улан-Удэ предприниматель растратил средства социального контракта
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Расследуется уголовное дело

В Хоринском районе Бурятии возбудили уголовное дело на предпринимателя, который израсходовал средства социального контракта не по целевому назначению.

По информации пресс-службы прокуратуры республики, житель Хоринска получил 250 тысяч рублей в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан». Деньги он должен был потратить на развитие бизнеса.

Однако мужчина не вложил деньги в дело и попросту растратил.

- Для подтверждения факта целевого расходования бюджетных средств он составил фиктивный договор купли-продажи автомобиля, - сообщили в прокуратуре.

На горе-бизнесмена возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

мошенничество

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