В Улан-Удэ предприниматель растратил средства социального контракта

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Расследуется уголовное дело



В Хоринском районе Бурятии возбудили уголовное дело на предпринимателя, который израсходовал средства социального контракта не по целевому назначению.



По информации пресс-службы прокуратуры республики, житель Хоринска получил 250 тысяч рублей в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан». Деньги он должен был потратить на развитие бизнеса.



Однако мужчина не вложил деньги в дело и попросту растратил.



- Для подтверждения факта целевого расходования бюджетных средств он составил фиктивный договор купли-продажи автомобиля, - сообщили в прокуратуре.



На горе-бизнесмена возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



