Женщине удалось купить варочную панель по цене в 10 раз ниже реальной
Суд встал на сторону покупательницы из Улан-Удэ, которая из-за технического сбоя на сайте интернет-магазина приобрела новенькую варочную панель по очень низкой цене.
Женщина обнаружила, что на сайте выставлена варочная панель Haier за 2 759 рублей. Она тут же оформила заказ. На почту ей пришло письмо, подтверждающее покупку за эту стоимость.
Однако затем заказ оказался аннулирован. Менеджер интернет-магазина заявил, что на сайте произошёл технический сбой, а реальная цена варочной панели – 27 999 рублей.
Улан-удэнка обратилась в суд с требованием заключить с ней договор купли-продажи по первоначальной цене. Мировой суд ей отказал. Тогда она подала апелляционную жалобу в Железнодорожный районный суд, потребовав также взыскать с продавца штраф и компенсацию морального вреда.
Районный суд отменил решение мирового судьи и частично удовлетворил исковые требования.
«Размещённое на сайте интернет-магазина предложение о продаже варочной панели, обращённое к неопределённому кругу лиц, содержало все существенные условия договора - подробную информацию о товаре, цену. С. оформила заказ товара, в подтверждение чего ей на адрес электронной почты пришло письмо с информацией о номере заказа, наименовании товара, стоимости товара, способе оплаты и адресе доставки. Следовательно, договор купли-продажи подлежал исполнению ответчиком на указанных в оферте условиях, в том числе, о цене товара», - объяснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Улан-удэнка выиграла суд у интернет-магазина из-за дешёвой покупки во время сбоя
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