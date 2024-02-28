В 2023 году в Бурятию «переехало» более 400 бизнесменов

Предприниматели сменили «прописку» бизнеса с другого региона на республику



В прошлом году в Бурятию из других регионов переехало 403 предпринимателя. География переехавших субъектов предпринимательства разнообразная – это 45 регионов от Магаданской до Калининградской областей.



Больше всего предпринимателей в республику переехало из Иркутской области, Забайкальского края, Москвы и Московской области, Новосибирской области, Красноярского края и Удмуртской Республики.



- Напоминаем, что для предпринимателей, сменивших «прописку» бизнеса с другого региона на Бурятию, в течение 5 лет установлены минимальные налоговые ставки по УСН - 1% при применении объекта налогообложения «доходы» и 5% - «доходы-расходы». По итогам 2022 года такие налогоплательщики пополнили консолидированный бюджет республики на 163 млн рублей, - рассказал заместитель министра экономики Бурятии Арсалан Ниндаков.



