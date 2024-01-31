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«Управляшку» в Улан-Удэ покарали рублём за грязные подъезды

«Управляшку» в Улан-Удэ покарали рублём за грязные подъезды
Бизнес,  Фото:pixabay.com
А ещё одну УК оштрафовали за сломанные двери и неработающий лифт

Жители бурятской столицы нажаловались в управление муниципальной жилищной инспекции на работу управляющих компаний (УК). Как выяснилось, во дворах двух домов – № 10/2 на улице Конечная и № 2/1 на проспекте 50-летия Октября – несвоевременно убирали мусор. Запустили и лестничные площадки в подъездах.
 
УК выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы направили в Госстройжилнадзор Бурятии для составления протокола об административном правонарушении. В итоге «управляшку» оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ещё в одном жилом доме – № 7 на улице Дашиева – было сломаны доводчики на входных дверях в подъездах. А ещё их не убирали вовремя и не очищали урны во дворе. Один лифт не работал. После проверки УК выписали штраф размером в 25 тысяч.
управляющие компании штраф благоустройство

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