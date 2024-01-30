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Бурятское УФАС взялось за проверку провокационной рекламы

Бурятское УФАС взялось за проверку провокационной рекламы
Бизнес,  Фото:сайт Бурятского УФАС
Сейчас проводится опрос жителей

Бурятское УФАС может возбудить дело из-за провокационных рекламных баннеров строительного магазина, появившихся в Улан-Удэ. Решение будет принято после опроса, который устроил антимонопольный орган на своём сайте. Жителей Бурятии просят дать свою оценку скандальной рекламе.

Как сообщал «Байкал-Daily», баннеры установили на оживлённых участках дорог на прошлой неделе. К примеру, унитазы продают со слоганом «Толчок для будущего», диваны – «Будь на мне сверху!», ламинат – «Решим ваш половой вопрос», двери – «Войди в меня», шуруповёрт – «Отомсти соседям», краску – «Сохну по тебе». В соцсетях некоторые горожане оценили подход маркетологов, другие же отнеслись к креативу негативно.

Обращения также поступили в Бурятское УФАС. Сотрудники антимонопольной службы рассматривают данную рекламу на предмет соответствия законодательства.

Жителей республики высказать своё мнение по вопросам:

- содержит ли реклама непристойные, оскорбительные образы и выражения?
- побуждает ли реклама к совершению противоправных действий?

Опрос проводится на сайте Бурятского УФАС до 5 февраля. По данным на 30 января, пока большинство пользователей не усматривают в слоганах и картинках непристойные образы. 
реклама УФАС

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