«Сохну по тебе»: Улан-удэнцев взбудоражила провокационная реклама в центре города



В местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» обратили внимание на провокационную уличную рекламу на Борсоева и в районе Элеватора. В сети магазинов, где продают стройматериалы, сантехнику и мебель, решили покреативить и разместили на билбордах фото своих товаров с неоднозначными надписями.



Среди них, к примеру – «Толчок для будущего» возле унитаза и «Я сохну по тебе» рядом с банкой краски. А дверь на третьем баннере дверь и вовсе «призывает»: «Войди в меня».



Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Жители бурятской столицы разделились на два лагеря. Одни оценили креатив маркетологов, отметив, что такая реклама однозначно привлекает внимание потенциальных покупателей. По мнению улан-удэнцев, каждый просто понимает надписи в меру своей испорченности.



Другие считают, что подобные приёмы недопустимы, поскольку это роняет туристическую привлекательность города. Они даже предложили оштрафовать компанию за каждый такой билборд «тысяч на 300».





