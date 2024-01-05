В Бурятии бизнесменам платил работницам зарплату ниже МРОТ

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Прокурор района подал иски в суд



Прокуратура Бичурского района вскрыла нарушение трудового законодательства индивидуальным предпринимателем.



- С августа 2019 года по февраль 2023 года две местные жительницы осуществляли у индивидуального предпринимателя трудовую деятельность без заключения трудового договора. Им выплачивалась заработная плата ниже установленного минимального размера оплаты труда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокурор района направил в суд исковые заявления об обязании работодателя заключить с работниками трудовые договоры и выплатить заработную плату не ниже установленного законодательством размера. Суд иски удовлетворил.



Также индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Установление заработной платы менее минимального размера оплаты труда», ему назначен административный штраф.

