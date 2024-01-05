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В Бурятии застройщика оштрафовали за срыв строительства домов для переселенцев

В Бурятии застройщика оштрафовали за срыв строительства домов для переселенцев
Бизнес,  Фото:прокуратура РБ
Строительство должно было быть завершено ещё к ноябрю

Гендиректора строительной компании оштрафовали на 2,4 млн рублей за срыв сроков строительства домов в Гусиноозёрске, предназначенных для переселенцев из аварийного жилья.

- В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда казённым учреждением администрации города Гусиноозёрска был заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и строительство трёх многоквартирных домов. Согласно условиям контракта, строительство должно быть завершено до конца октября 2023 года. Однако организация-подрядчик работы в предусмотренный срок не выполнила, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Руководитель юридического лица привлечён к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства». Суд назначил ему штраф в размере 2,4 млн рублей.

В прокуратуре уточнили, что постановление в законную силу пока не вступило.

Эти многоквартирные дома в Гусиноозёрске возводят по нацпроекту «Жильё и городская среда». Ранее сообщалось, что в строящихся домах – 94 квартиры общей площадью более четырёх тысяч квадратных метров. Туда планируется переселить более 200 человек.

Ещё осенью 2023 года стало ясно, что строительство затягивается и в срок выполнено не будет. К 1 ноября, когда работы должны были быть завершены, готовность составляла лишь 50%. На тот момент два из трёх домов даже не подключили к отоплению.

Общая сумма контракта на разработку проектной документации и строительство трёх трёхэтажных домов составила около 400 млн рублей. 
строительство прокуратура аварийное жилье

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