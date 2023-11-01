01 ноября

31 октября

Популярное

«Далеко до ленточки»: В Бурятии срывается строительство новых домов для переселенцев

«Далеко до ленточки»: В Бурятии срывается строительство новых домов для переселенцев
Общество,  Фото:минстрой Бурятии
Пока они готовы только наполовину

В Гусиноозёрске основательно затянулось строительство жилья для людей, переезжающих из аварийных домов. Оно оказалось под угрозой срыва. Об этом заявил во время рабочей поездки в Селенгинский район зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Как выяснилось, три новых дома для переселенцев, где будет 94 квартиры, хотели ввести в эксплуатацию 1 ноября, но они готовы лишь на 50%. Местные власти и Минстрой Бурятии требуют от руководителя подрядной организации объяснить причины, но тот, как сообщили в пресс-службе зампреда, игнорирует все совещания по этому вопросу. Ему назначили встречу прямо на объекте, но и в этот раз глава строительной компании не явился.

Контракт на возведение домов на 400 с лишним миллионов с этой фирмой заключили в мае 2022-го. Строительство стартовало практически сразу же, но в сроки рабочие не уложились. За два последних месяца Луковников приехал туда уже четвёртый раз, однако ситуация практически не изменилась. В двух строящихся жилых зданиях до сих пор нет отопления.

- Все сроки прошли. Во вторник мы должны торжественно резать ленточку, а у вас тут далеко до ленточки, – констатировал зампред. – Не готовы три блока, благоустройство, коммуникации.

Тепловой контур не закрыли, потому и отделочные работы в холодном здании проводить нельзя. Строители, в свою очередь, пообещали управиться с этим в декабре. К отделке привлекут ещё несколько специалистов.

- Сейчас начинаем запускать тепло. В первом блоке оно есть, постепенно подключим второй и третий и доведём до конца, – заверил главный инженер компании-подрядчика Юрий Пронькинов.

Глава Селенгинского района Станислав Гармаев сообщил, что сейчас 94 семьи вынуждены жить в разваливающихся домах.

- Здесь они, как говорится, заложники. Мы еженедельно проводим планёрки с администрацией города, приглашаем представителей подрядной организации. Практически каждый день здесь, на объекте, только сделать ничего не можем, – подчеркнул он.

Контракт со стройорганизацией и вовсе могут расторгнуть. При подобном раскладе он рискует угодить в реестр недобросовестных.

- Это закроет доступ ко всем аукционам на строительство объектов по всей России. Вопрос действительно серьёзный, ведь компания – одна из самых крупных. В любом случае решение о расторжении будет принимать глава республики. Мы лишь сейчас констатируем факт – объект не введут в эксплуатацию в установленные сроки, – подытожил Евгений Луковников.
строительство аварийное жилье Гусиноозерск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Депутаты горсовета Улан-Удэ вошли в федеральный регистр доноров костного мозга
Депутаты горсовета Улан-Удэ вошли в федеральный регистр доноров костного мозга
Общество, 01.11.2023
Трансплантация клеток способна спасти жизнь пациентов
На горе в Бурятии появится гигантский Гаруда
На горе в Бурятии появится гигантский Гаруда
Общество, 01.11.2023
Над созданием новой святыни трудятся художники-ламы
В Бурятию под конец октября нагрянула зима
В Бурятию под конец октября нагрянула зима
Общество, 01.11.2023
Северный район республики завалило снегом
В селе Бурятии пенсионерам посоветовали осветить улицу за свой счёт
В селе Бурятии пенсионерам посоветовали осветить улицу за свой счёт
Общество, 01.11.2023
Власти уверены, что шести фонарей там вполне достаточно

В столице Бурятии немного подешевели съёмные комнаты
В столице Бурятии немного подешевели съёмные комнаты
Общество, 01.11.2023
В Улан-Удэ за такое жильё придётся выложить вдвое меньше, чем в Москве
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 получила паспорт готовности к зиме
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 получила паспорт готовности к зиме
Общество, 01.11.2023
Комиссия провела итоговую проверку станции
Молодого жителя Бурятии осудили за уклонение от призыва на военную службу
Молодого жителя Бурятии осудили за уклонение от призыва на военную службу
Общество, 01.11.2023
Он намеренно устроил судебные тяжбы, затягивая с уходом в армию
Бурятия опять решила объявить войну бакланам
Бурятия опять решила объявить войну бакланам
Общество, 01.11.2023
В республике хотят снять табу на уничтожение их гнёзд
Премьер и прима Большого театра дебютируют на бурятской сцене
Премьер и прима Большого театра дебютируют на бурятской сцене
Общество, 01.11.2023
В Улан-Удэ выступят Элеонора Севенард и Денис Родькин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^