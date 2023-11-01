«Далеко до ленточки»: В Бурятии срывается строительство новых домов для переселенцев

Общество, Фото: минстрой Бурятии

Пока они готовы только наполовину



В Гусиноозёрске основательно затянулось строительство жилья для людей, переезжающих из аварийных домов. Оно оказалось под угрозой срыва. Об этом заявил во время рабочей поездки в Селенгинский район зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



Как выяснилось, три новых дома для переселенцев, где будет 94 квартиры, хотели ввести в эксплуатацию 1 ноября, но они готовы лишь на 50%. Местные власти и Минстрой Бурятии требуют от руководителя подрядной организации объяснить причины, но тот, как сообщили в пресс-службе зампреда, игнорирует все совещания по этому вопросу. Ему назначили встречу прямо на объекте, но и в этот раз глава строительной компании не явился.



Контракт на возведение домов на 400 с лишним миллионов с этой фирмой заключили в мае 2022-го. Строительство стартовало практически сразу же, но в сроки рабочие не уложились. За два последних месяца Луковников приехал туда уже четвёртый раз, однако ситуация практически не изменилась. В двух строящихся жилых зданиях до сих пор нет отопления.



- Все сроки прошли. Во вторник мы должны торжественно резать ленточку, а у вас тут далеко до ленточки, – констатировал зампред. – Не готовы три блока, благоустройство, коммуникации.



Тепловой контур не закрыли, потому и отделочные работы в холодном здании проводить нельзя. Строители, в свою очередь, пообещали управиться с этим в декабре. К отделке привлекут ещё несколько специалистов.



- Сейчас начинаем запускать тепло. В первом блоке оно есть, постепенно подключим второй и третий и доведём до конца, – заверил главный инженер компании-подрядчика Юрий Пронькинов.



Глава Селенгинского района Станислав Гармаев сообщил, что сейчас 94 семьи вынуждены жить в разваливающихся домах.



- Здесь они, как говорится, заложники. Мы еженедельно проводим планёрки с администрацией города, приглашаем представителей подрядной организации. Практически каждый день здесь, на объекте, только сделать ничего не можем, – подчеркнул он.



Контракт со стройорганизацией и вовсе могут расторгнуть. При подобном раскладе он рискует угодить в реестр недобросовестных.



- Это закроет доступ ко всем аукционам на строительство объектов по всей России. Вопрос действительно серьёзный, ведь компания – одна из самых крупных. В любом случае решение о расторжении будет принимать глава республики. Мы лишь сейчас констатируем факт – объект не введут в эксплуатацию в установленные сроки, – подытожил Евгений Луковников.