В Бурятии определились с компанией, которая до неузнаваемости преобразит центр Улан-Удэ



Благодаря мастер-плану, который минувшей весной одобрил президент страны Владимир Путин, в центре Улан-Удэ построят современный жилой квартал. Правда, ради него придётся снести семь десятков жилых домов. Вместо старых и аварийных возведут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о садиках, Благодаря мастер-плану, который минувшей весной одобрил президент страны Владимир Путин, в центре Улан-Удэ построят современный жилой квартал. Правда, ради него придётся снести семь десятков жилых домов. Вместо старых и аварийных возведут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.



А ещё в исторической части города появятся международный межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея республики и театра «Байкал» и набережная. В итоге центр преобразится до неузнаваемости.



Аукцион для определения компании, которая займётся строительством вышеупомянутого квартала, Аукцион для определения компании, которая займётся строительством вышеупомянутого квартала, объявили в середине октября. Всю документацию разместили на портале ГИС Торги. Заявки на участие принимали до 7 ноября, а подрядчика пообещали определить не позднее 1 декабря.



Победитель уже известен. Это ООО «ПИК Байкала» – дочерняя компания крупнейшего застройщика страны – ГК «ПИК», рассказал в своём telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Общая площадь застройки – 351,65 тысяч квадратных метров, – отметил руководитель региона. – В течение 10 лет мы получим современный жилой массив в центре города. Мастер-план развития Улан-Удэ, утверждённый президентом Владимиром Путиным, начинает постепенно претворяться в жизнь. Работаем.







Победителю торгов предстоит разработать проект планировки. Его обсудят вместе с жильцами домов, попадающих в границы комплексного развития территории (КРТ). После этого начнётся расселение и снос жилых построек.





