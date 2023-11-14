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В Бурятии определились с компанией, которая до неузнаваемости преобразит центр Улан-Удэ

В Бурятии определились с компанией, которая до неузнаваемости преобразит центр Улан-Удэ
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Его масштабным обновлением займётся «дочка» крупнейшего в стране застройщика

Благодаря мастер-плану, который минувшей весной одобрил президент страны Владимир Путин, в центре Улан-Удэ построят современный жилой квартал. Правда, ради него придётся снести семь десятков жилых домов. Вместо старых и аварийных возведут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.
 
А ещё в исторической части города появятся международный межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея республики и театра «Байкал» и набережная. В итоге центр преобразится до неузнаваемости.
 
Аукцион для определения компании, которая займётся строительством вышеупомянутого квартала, объявили в середине октября. Всю документацию разместили на портале ГИС Торги. Заявки на участие принимали до 7 ноября, а подрядчика пообещали определить не позднее 1 декабря.

Победитель уже известен. Это ООО «ПИК Байкала» – дочерняя компания крупнейшего застройщика страны – ГК «ПИК», рассказал в своём telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Общая площадь застройки – 351,65 тысяч квадратных метров, – отметил руководитель региона. – В течение 10 лет мы получим современный жилой массив в центре города. Мастер-план развития Улан-Удэ, утверждённый президентом Владимиром Путиным, начинает постепенно претворяться в жизнь. Работаем.

Победителю торгов предстоит разработать проект планировки. Его обсудят вместе с жильцами домов, попадающих в границы комплексного развития территории (КРТ). После этого начнётся расселение и снос жилых построек.

Власти уже утвердили перечень объектов, подлежащих сносу, реконструкции или сохранению. Всего их в списке 249. Есть ещё 13 старинных домов, которые пообещали не демонтировать. На реализацию проекта отвели 10 лет с момента заключения соответствующего договора о КРТ, и это – предельный срок. Работы разделили на два этапа. Первый – проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов новых домов общей площадью не менее 85 тысяч квадратных метров. Он займёт шесть лет. Второй, рассчитанный на четыре года – возведение объектов жилого назначения ещё на 115 тысячах «квадратов» в составе МКД.

За заключение договора будет отвечать Минстрой РБ. Он же рассмотрит и согласует необходимую документацию. Минимущества займётся вопросами, связанными с изъятием земель, а комитет государственной охраны объектов культурного наследия правительства РБ – вышеупомянутыми историческими постройками. Минсоцзащиты назначили ответственным за будущие соцобъекты, Минздрав – на поликлинику, Минспорта – за площадки для занятий спортом и т. д. А мэрия возьмёт на себя строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры. В центральной части разрешено строительство домов до 16 этажей и предельной высотой до 55 метров. Озеленить должны по крайней мере 10% всей территории.
строительство мастер-план глава Бурятии

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