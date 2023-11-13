Для реализации проекта застройщику необходимо вложить 18 млрд рублей
14 ноября в столице Бурятии завершатся торги на выбор подрядной организации для застройки центральной части города в рамках комплексного развития территорий (КТР). Это тот самый проект, благодаря которому в центре города развёрнется масштабное строительство жилой и социальной инфраструктуры. Взамен старых деревянных домов возведут современный квартал. Напомним, торги на выбор подрядной организации были объявлены месяц назад.
Согласно постановлению правительства Республики Бурятия №617 от 12.10.2023 года компания- победитель должна построить новые дома в течение 10 лет. Для реализации проекта застройщику необходимо вложить средства в размере 18 млрд рублей.
- Старые дома, которые находятся на участке, попадающем в границы КРТ, занимают порядка 30 тысяч квадратных метров. На их месте планируется построить около 200 тысяч квадратных метров современного жилья. Имя застройщика, который приступит к этой работе, станет известно уже завтра, 14 ноября. Когда подрядчик будет определён, он приступит к разработке проекта планировки территории. Документ также будет обсуждаться с жителями, - рассказал начальник Управления комплексного развития территории Бурятии Зана Тумуров.
Участок, попадающий в границы комплексного развития территорий, располагается от улицы Профсоюзная до улицы Кузнечная и вдоль Смолина. Техническое задание размещено на портале ГИС Торги. Заявки на участие принимались до 7 ноября 2023 года.
Скоро станет известен застройщик самого масштабного проекта в Улан-Удэ
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