13 ноября

12 ноября

Популярное

Скоро станет известен застройщик самого масштабного проекта в Улан-Удэ

Скоро станет известен застройщик самого масштабного проекта в Улан-Удэ
Бизнес, 
Для реализации проекта застройщику необходимо вложить 18 млрд рублей

14 ноября в столице Бурятии завершатся торги на выбор подрядной организации для застройки центральной части города в рамках комплексного развития территорий (КТР). Это тот самый проект, благодаря которому в центре города развёрнется масштабное строительство жилой и социальной инфраструктуры. Взамен старых деревянных домов возведут современный квартал. Напомним, торги на выбор подрядной организации были объявлены месяц назад.

Согласно постановлению правительства Республики Бурятия №617 от 12.10.2023 года компания- победитель должна построить новые дома в течение 10 лет. Для реализации проекта застройщику необходимо вложить средства в размере 18 млрд рублей.

- Старые дома, которые находятся на участке, попадающем в границы КРТ, занимают порядка 30 тысяч квадратных метров. На их месте планируется построить около 200 тысяч квадратных метров современного жилья. Имя застройщика, который приступит к этой работе, станет известно уже завтра, 14 ноября. Когда подрядчик будет определён, он приступит к разработке проекта планировки территории. Документ также будет обсуждаться с жителями, - рассказал начальник Управления комплексного развития территории Бурятии Зана Тумуров.

Участок, попадающий в границы комплексного развития территорий, располагается от улицы Профсоюзная до улицы Кузнечная и вдоль Смолина. Техническое задание размещено на портале ГИС Торги. Заявки на участие принимались до 7 ноября 2023 года.

минстрой РБ строительство жилье

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Скоро станет известен застройщик самого масштабного проекта в Улан-Удэ
Скоро станет известен застройщик самого масштабного проекта в Улан-Удэ
Бизнес, 13.11.2023
Для реализации проекта застройщику необходимо вложить 18 млрд рублей
В Улан-Удэ оценили масштабы мощного пожара в сгоревшем ТЦ «Гвоздь»
В Улан-Удэ оценили масштабы мощного пожара в сгоревшем ТЦ «Гвоздь»
Бизнес, 10.11.2023
Работавших там людей пообещали трудоустроить, а бизнесменам – оказать помощь
Три авиакомпании России получили допуск к полётам в Монголию
Три авиакомпании России получили допуск к полётам в Монголию
Бизнес, 10.11.2023

Рейсы разрешены из Якутска, Красноярска и Читы

Более 50 школьников со всей Бурятии обучились основам предпринимательской деятельности
Более 50 школьников со всей Бурятии обучились основам предпринимательской деятельности
Бизнес, 07.11.2023
Во время обучения ребят сопровождали опытные наставники
В 2024 году рейс S7 Улан-Удэ – Иркутск станет ежедневным
В 2024 году рейс S7 Улан-Удэ – Иркутск станет ежедневным
Бизнес, 07.11.2023

Его поддержало правительство Бурятии

На Байкале в Бурятии запустят водные прогулки для туристов
На Байкале в Бурятии запустят водные прогулки для туристов
Бизнес, 03.11.2023
В республике вплотную возьмутся за развитие круизного судоходства
В Улан-Удэ со строительной фирмы взыскали почти 900 тысяч за аренду крана
В Улан-Удэ со строительной фирмы взыскали почти 900 тысяч за аренду крана
Бизнес, 03.11.2023
Застройщик задолжал арендную плату за три месяца
В Иркутской области хотят построить комплекс сжижения природного газа
В Иркутской области хотят построить комплекс сжижения природного газа
Бизнес, 02.11.2023
Газифицировать будут центральную экозону Байкальской природной территории
В Улан-Удэ часть компаний ищут сотрудников через чат-боты
В Улан-Удэ часть компаний ищут сотрудников через чат-боты
Бизнес, 02.11.2023
HR-менеджеры пока не готовы переложить на них свою работу
Для Байкала построят круизный лайнер
Для Байкала построят круизный лайнер
Бизнес, 30.10.2023
Корабль будет соответствовать трёхзвёздочному отелю
Прокуратура отклонила 77% заявлений о внеплановых проверках в Бурятии
Прокуратура отклонила 77% заявлений о внеплановых проверках в Бурятии
Бизнес, 27.10.2023
Всего на Дальнем Востоке прокуратура не согласовала почти три четверти внеплановых проверок
Гарфонд Бурятии выдал бизнесу поручительств на рекордные 2 млрд рублей
Гарфонд Бурятии выдал бизнесу поручительств на рекордные 2 млрд рублей
Бизнес, 26.10.2023
Поддержка реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^