Проект на 18 млрд руб. В столице Бурятии выберут застройщика для строительства современного квартала в центре города





В Улан-Удэ объявлены торги на выбор подрядной организации для застройки центральной части города в рамках комплексного развития территорий. Речь идет об участке площадью 35 гектаров, который располагается в границах улиц Профсоюзная, Смолина и Кузнечная. Там планируют построить современный жилой квартал. Документацию разместили на портале ГИС Торги. Заявки на участие принимают до 7 ноября 2023 года, а подрядчика определят не позднее 1 декабря.Компания-победитель должна будет реализовать проект не более чем за 10 лет. Для участия в торгах допускаются организации, у которых на банковском счете числится не менее 550 млн. руб. Кроме этого, для реализации проекта застройщик должен вложить средства в размере 18 млрд. руб.- Первым делом, застройщик должен будет разработать проект планировки территории. Это публичная процедура, после того как проект будет готов, он также пройдет обсуждение с жителями. Затем подрядчик сможет приступить к расселению и сносу жилых и нежилых объектов, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Напомним, накануне прошли собрания по включению многоквартирных домов в программу комплексного развития территорий. Большинство жильцов многоквартирных домов в центре Улан-Удэ, попадающих под снос из-за строительства нового квартала, согласились на переезд. Всего в зоне будущей застройки проживает 830 человек. Из них свыше 600 побывали на собраниях, которые проводились с 13 сентября в специально отведённых пунктах. В итоге 613 оказались «за». Они дали добро на снос своих домов и дальнейшее обновление центра города. Против были всего 11, четверо воздержались от голосования, а 202 в нём вообще не участвовали. Такая процедура дала возможность определить границы будущей застройки в центре города.