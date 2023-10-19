Теперь нелегальными гостевыми домами займутся в МВД
Жители прибайкальского села Горячинск заподозрили местные туристические базы в нарушении природоохранного законодательства. В начале сентября они обратились с жалобой к представителям регионального отделения Народного фронта и рассказали, что в этом году на озере наблюдался небывалый наплыв туристов. Отдыхающих было в разы больше, чем обычно.
Побережье буквально усыпали автомобили, хотя бросать их у воды запрещено – машины разрешается парковать только на специально оборудованных стоянках. Из-за этого поводов для тревоги прибавилось.
Обеспокоило сельчан и то, что на территории некоторых гостевых домов нет выгребных ям с должной откачкой сточных вод. Неочищенные жидкие бытовые отходы способствуют развитию вредных микроорганизмов.
«Фронтовиков» попросили проверить сразу семь баз отдыха на побережье. Общественники, в свою очередь, обратились в природоохранную прокуратуру. Выяснилось, что как минимум шесть гостевых домов не значатся в официальном реестре гостиниц и прочих мест для размещения.
Теперь ими займётся МВД по Бурятии – в ведомство уже направили все материалы. Владельцы незарегистрированных турбаз подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности. Если нарушения подтвердятся, им грозят уголовные дела, заявили «фронтовики» в своём официальном telegram-канале.
Отдельное обращение ушло в Росприроднадзор для профилактики нарушения природоохранного законодательства.
Турбазы в прибрежном районе Бурятии заподозрили в незаконной деятельности
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