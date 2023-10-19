19 октября

18 октября

Популярное

Турбазы в прибрежном районе Бурятии заподозрили в незаконной деятельности

Турбазы в прибрежном районе Бурятии заподозрили в незаконной деятельности
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь нелегальными гостевыми домами займутся в МВД

Жители прибайкальского села Горячинск заподозрили местные туристические базы в нарушении природоохранного законодательства. В начале сентября они обратились с жалобой к представителям регионального отделения Народного фронта и рассказали, что в этом году на озере наблюдался небывалый наплыв туристов. Отдыхающих было в разы больше, чем обычно.

Побережье буквально усыпали автомобили, хотя бросать их у воды запрещено – машины разрешается парковать только на специально оборудованных стоянках. Из-за этого поводов для тревоги прибавилось.

Обеспокоило сельчан и то, что на территории некоторых гостевых домов нет выгребных ям с должной откачкой сточных вод. Неочищенные жидкие бытовые отходы способствуют развитию вредных микроорганизмов.

«Фронтовиков» попросили проверить сразу семь баз отдыха на побережье. Общественники, в свою очередь, обратились в природоохранную прокуратуру. Выяснилось, что как минимум шесть гостевых домов не значатся в официальном реестре гостиниц и прочих мест для размещения.

Теперь ими займётся МВД по Бурятии – в ведомство уже направили все материалы. Владельцы незарегистрированных турбаз подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности. Если нарушения подтвердятся, им грозят уголовные дела, заявили «фронтовики» в своём официальном telegram-канале.

Отдельное обращение ушло в Росприроднадзор для профилактики нарушения природоохранного законодательства. 
турбазы туризм МВД Бурятии ОНФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии уничтожили более 700 килограммов некачественной «молочки»
В Бурятии уничтожили более 700 килограммов некачественной «молочки»
Бизнес, 19.10.2023
Её нашли на прилавках местных магазинов и изъяли из оборота
Турбазы в прибрежном районе Бурятии заподозрили в незаконной деятельности
Турбазы в прибрежном районе Бурятии заподозрили в незаконной деятельности
Бизнес, 19.10.2023
Теперь нелегальными гостевыми домами займутся в МВД
В Бурятии оштрафовали руководителя золотодобывающего предприятия
В Бурятии оштрафовали руководителя золотодобывающего предприятия
Бизнес, 19.10.2023
Он не заключил трудовые договоры с работниками
Социальный контракт помог жительнице Бурятии расширить бизнес
Социальный контракт помог жительнице Бурятии расширить бизнес
Бизнес, 17.10.2023
Она расширила магазин корейской косметики и кожгалантерии
В Бурятии со строительной компании взыскали долг в 320 тысяч
В Бурятии со строительной компании взыскали долг в 320 тысяч
Бизнес, 17.10.2023
Судебным приставам для этого пришлось наложить арест на имущество компании
В Бурятии с недобросовестного подрядчика взыскали почти 900 тысяч
В Бурятии с недобросовестного подрядчика взыскали почти 900 тысяч
Бизнес, 11.10.2023
Он не выполнил работы по благоустройству детской площадки
Бизнесмены Бурятии и Беларуси встретились в формате В2В
Бизнесмены Бурятии и Беларуси встретились в формате В2В
Бизнес, 05.10.2023
Предприниматели заинтересованы в укреплении деловых связей
В Улан-Удэ торговали сомнительными семенами
В Улан-Удэ торговали сомнительными семенами
Бизнес, 29.09.2023
Бизнесменам выдали предостережения
В Бурятии бизнесмен выращивал свёклу с нитратами
В Бурятии бизнесмен выращивал свёклу с нитратами
Бизнес, 27.09.2023
В сентябре Россельхознадзор провёл выездное обследование земельного участка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^