Турбазы у Байкала в Бурятии заподозрили в грубом нарушении закона

Бизнес, Фото: ОНФ в Бурятии

Местные жители считают, что некоторые из них не следят за выгребными ямами



Жители прибайкальского села Горячинск подозревают местные туристические базы в нарушении природоохранного законодательства. Они обратились с жалобой к представителям регионального отделения Народного фронта.



Прибайкальцы рассказали, что в этом году на озере наблюдался небывалый наплыв туристов – отдыхающих было в разы больше, чем обычно. Побережье буквально усыпали автомобили, хотя бросать их у воды запрещено – машины разрешается парковать только на специально оборудованных стоянках. Из-за этого поводов для тревоги прибавилось.



Беспокоит сельчан и то, что на территории некоторых гостевых домов нет выгребных ям с должной откачкой сточных вод. Неочищенные жидкие бытовые отходы способствуют развитию вредных микроорганизмов.



«Фронтовиков» попросили проверить сразу семь баз отдыха побережье. Общественники, в свою очередь, обратились в природоохранную прокуратуру.