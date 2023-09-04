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Турбазы у Байкала в Бурятии заподозрили в грубом нарушении закона

Турбазы у Байкала в Бурятии заподозрили в грубом нарушении закона
Бизнес,  Фото:ОНФ в Бурятии
Местные жители считают, что некоторые из них не следят за выгребными ямами

Жители прибайкальского села Горячинск подозревают местные туристические базы в нарушении природоохранного законодательства. Они обратились с жалобой к представителям регионального отделения Народного фронта.

Прибайкальцы рассказали, что в этом году на озере наблюдался небывалый наплыв туристов – отдыхающих было в разы больше, чем обычно. Побережье буквально усыпали автомобили, хотя бросать их у воды запрещено – машины разрешается парковать только на специально оборудованных стоянках. Из-за этого поводов для тревоги прибавилось.

Беспокоит сельчан и то, что на территории некоторых гостевых домов нет выгребных ям с должной откачкой сточных вод. Неочищенные жидкие бытовые отходы способствуют развитию вредных микроорганизмов.

«Фронтовиков» попросили проверить сразу семь баз отдыха побережье. Общественники, в свою очередь, обратились в природоохранную прокуратуру.
Байкал турбазы экология природа

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