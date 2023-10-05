Предприниматели заинтересованы в укреплении деловых связей
Бизнес-сообщества Бурятии и Беларуси встретились в формате В2В. Цель встречи - поиск новых партнёров и решений для бизнеса.
- В рамках визита делегации Республики Беларусь для проведения второго заседания рабочей группы организована В2В площадка, на которой предприниматели могут обменяться контактами и взаимными интересами для дальнейшей работы, - обратился к предпринимателям министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.
По словам руководителя центра поддержки экспорта Бурятии Руслана Гылыпкылова, основная цель белорусских компаний - это продажи сельхозтехники и авиационной техники, оборудования. Ещё одна из идей - это создание совместных предприятий, которые возможно реализуют производство сельхозтехники на территории Бурятии. Белорусам, в свою очередь, интересны микробиологические удобрения, продукты, продукция из дикоросов. Уже осуществляются поставки косметики из Бурятии на территорию Республики Беларусь.
Предприниматели Бурятии заинтересованы в укреплении деловых связей с представителями бизнеса Республики Беларусь. Предприниматели из Беларуси отметили важность «живых» встреч. В ходе переговоров предприниматели из Беларуси уже нашли потенциальных партнёров в Бурятии.
В мероприятии приняли участие 17 предприятий Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Бизнесмены Бурятии и Беларуси встретились в формате В2В
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