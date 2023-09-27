В Бурятии бизнесмен выращивал свёклу с нитратами





В Иволгинском районе индивидуальный предприниматель выращивал свёклу с повышенным содержанием нитратов. Об этом сообщили управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.- Согласно протоколу испытаний Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», в пробах столовой свёклы выявлено содержание нитратов — 1842 мг/кг при норме не более 1400 мг/кг. По данному факту надзорным ведомством правообладателю земельного участка, на котором выращивалась продукция, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, - сообщили в Россельхознадзоре.Всего с начала 2023 года управлением Россельхознадзора на территории Бурятии проведено более 20 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению превышения содержания пестицидов и агрохимикатов, нарушения выявлены в двух случаях.Нитраты – соли азотной кислоты, природные или химические соединения (агрохимикаты), которые растения извлекают из почвы. В организме человека они преобразуются в токсичные соединения – нитриты, которые блокируют дыхание клеток. Попадая в кровь, они приводят к кислородному голоданию тканей организма, расстраивают работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, повышают угрозу возникновения онкологических заболеваний.Нитраты могут накапливаться в сельскохозяйственной продукции при несоблюдении регламентов применения различных минеральных азотных и органических удобрений.Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы наделов при выращивании сельскохозяйственной продукции должны знать и исполнять законодательные требования, предъявляемые к использованию пестицидов и агрохимикатов. Такие требования закреплены в Федеральном законе от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается соблюдением установленных регламентов и правил, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.