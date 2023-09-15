В Бурятии снова предоставят гранты на турмаршруты

Конкурс состоится в октябре



В Бурятии объявлено о повторном конкурсе на предоставление нераспределённых средств грантов в форме субсидий на осуществление поддержки общественных инициатив на создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов в республике. Получателями гранта могут быть юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Бурятии.



Гранты предоставляются на:

- обустройство и модернизацию туристских ресурсов в составе национального туристского маршрута (некапитальное строительство), включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- изготовление и установку элементов системы навигации национальных туристских маршрутов;

- установку (формы некапитального строительства) или обустройство туристских информационных центров в соответствии с ГОСТ;

- приобретение и установку санитарных модулей, соответствующий требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов.



Заявки можно будет подавать с 12 октября с 8:30. Приём закончится 26 октября в 17:30.



Остаток лимита бюджетных обязательств составляет 1 150 816,72 рублей. Грант предоставляется при условии участия получателя гранта в софинансировании реализации проекта в размере не менее 30 процентов от объёма запрашиваемого гранта. Об этом сообщает министерство туризма РБ.





