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В Бурятии снова предоставят гранты на турмаршруты

В Бурятии снова предоставят гранты на турмаршруты
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Конкурс состоится в октябре

В Бурятии объявлено о повторном конкурсе на предоставление нераспределённых средств грантов в форме субсидий на осуществление поддержки общественных инициатив на создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов в республике. Получателями гранта могут быть юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Бурятии.

Гранты предоставляются на:
- обустройство и модернизацию туристских ресурсов в составе национального туристского маршрута (некапитальное строительство), включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- изготовление и установку элементов системы навигации национальных туристских маршрутов;
- установку (формы некапитального строительства) или обустройство туристских информационных центров в соответствии с ГОСТ;
- приобретение и установку санитарных модулей, соответствующий требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов.

Заявки можно будет подавать с 12 октября с 8:30. Приём закончится 26 октября в 17:30.

Остаток лимита бюджетных обязательств составляет 1 150 816,72 рублей. Грант предоставляется при условии участия получателя гранта в софинансировании реализации проекта в размере не менее 30 процентов от объёма запрашиваемого гранта. Об этом сообщает министерство туризма РБ.


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