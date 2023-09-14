В столице Бурятии затягивается строительство двух многоэтажек для дольщиков

Их должны сдать уже в этом году



Недавно сотрудники Госстройжилнадзора проинспектировали возведение шести многоэтажек столице Бурятии. На двух объектах долевого строительства – в 115 квартале и на улице Бабушкина – работы затягиваются, сообщили в ведомстве.



На остальных – в 140а квартале, на улицах Боевая-Конечная и на Бабушкина, 71 – всё идёт по графику.



Два проблемных дома готовятся к устройству наружных инженерных сетей. Ввести жилые здания в эксплуатацию должны уже в четвёртом квартале 2023 года. Времени остаётся немного.



Надзорное ведомство направило застройщикам предостережения для организации мероприятий по исправлению ситуации. В ближайшее время вопрос рассмотрит специальная комиссия, которая предложит им пути решения.



- Объекты находятся на постоянном контроле, все возникающие проблемы решаются комиссионно. Сейчас важно выяснить, в чём причина отставания от графика, и обеспечить необходимую поддержку, – подчеркнул зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

