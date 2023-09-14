Их должны сдать уже в этом году
Недавно сотрудники Госстройжилнадзора проинспектировали возведение шести многоэтажек столице Бурятии. На двух объектах долевого строительства – в 115 квартале и на улице Бабушкина – работы затягиваются, сообщили в ведомстве.
На остальных – в 140а квартале, на улицах Боевая-Конечная и на Бабушкина, 71 – всё идёт по графику.
Два проблемных дома готовятся к устройству наружных инженерных сетей. Ввести жилые здания в эксплуатацию должны уже в четвёртом квартале 2023 года. Времени остаётся немного.
Надзорное ведомство направило застройщикам предостережения для организации мероприятий по исправлению ситуации. В ближайшее время вопрос рассмотрит специальная комиссия, которая предложит им пути решения.
- Объекты находятся на постоянном контроле, все возникающие проблемы решаются комиссионно. Сейчас важно выяснить, в чём причина отставания от графика, и обеспечить необходимую поддержку, – подчеркнул зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
В столице Бурятии затягивается строительство двух многоэтажек для дольщиков
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