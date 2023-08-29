В дело вмешалась прокуратура
Только по представлению Гусиноозёрской межрайонной прокуратуры в Селенгинском районе Бурятии работодатель оформил трудовые отношения с двумя работниками и уплатил страховые взносы.
- Установлено, что руководитель предприятия в установленном порядке не заключил трудовые договоры с двумя рабочими. Тем самым гражданам не были обеспечены гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, страховой стаж для установления права на страховую пенсию не подтвержден, - сообщила прокуратура республики.
Работодатель получил прокурорское представление, после чего устранил нарушения. В том числе организация перечислила в пенсионный орган страховые взносы за работников.
Бизнесмена привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора».
В Бурятии организацию понудили заключить трудовые договоры с работниками
Бизнес, Фото:
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