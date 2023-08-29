В Бурятии организацию понудили заключить трудовые договоры с работниками

В дело вмешалась прокуратура



Только по представлению Гусиноозёрской межрайонной прокуратуры в Селенгинском районе Бурятии работодатель оформил трудовые отношения с двумя работниками и уплатил страховые взносы.



- Установлено, что руководитель предприятия в установленном порядке не заключил трудовые договоры с двумя рабочими. Тем самым гражданам не были обеспечены гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, страховой стаж для установления права на страховую пенсию не подтвержден, - сообщила прокуратура республики.



Работодатель получил прокурорское представление, после чего устранил нарушения. В том числе организация перечислила в пенсионный орган страховые взносы за работников.



Бизнесмена привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора».

